«Cómo pueden ser tan rascas»: Kiwi detalló cómo fue su denigrante despido de TVN

El 22 de febrero TVN tomó la decisión de desvincular al notero tras el escándalo que generó la situación con Pamela Leiva. Kiwi tuvo la oportunidasd el pasado lunes de sincerarse en el programa «Sigueme y te Sigo».

Recordemos, que el canal entregó un comunicado: «Televisión Nacional de Chile comunica que el notero Arturo Walden (Kiwi) quien realiza móviles para el matinal «Buenos Días a Todos» durante el Festival de Viña del Mar, no continuará en el programa«.

Ahora, Kiwi declaro al respecto,durante el espacio que se le otorgó durante el programa de TV+, que: «Fue injusto (…) uno pasa por la rabia y pena».

Explicó que lo envían desde el canal a hacer el móvil con Pamela, ahí él le escribe para que se encuentren en la entrada del edificio donde ella se hospedaba. Explica que desde el momento en que responde que sí a la entrevista, él se puso muy eufórico, cosa que se mantuvo durante la entrevista.

En primer lugar el aclaró que no vió el beso con Gonzalo Valenzuela durante su rutina, de modo que cuando el tema salió en la entrevista simplemente salió decirle «Pero dame uno a mi». Posterior a eso, él afirma que no le dio el beso a la humorista, y explicó que fue por el ángulo de su cabeza y la cámara lo que generó el mal entendido.

«Una hora más de entrevista, nos sacamos una foto y después la subí, pura buena onda. LLegué al hotel, a las cuatro de la tarde, y me dicen que quedamos segundos en en el programa», relató.

La versión de Kiwi

Comentó que estaba muy contento y que le escribió a uno de los ejecutivos que lo llevó de vuelta. En ese momento que lo felicitaron pero le advirtieron que no hiciera más lo del beso y el asunto quedó ahí.

Según lo consignado por ADN, el locutor señaló que posterior a que se viralizara el vídeo el llamó a al productor ejecutivo. «Le pregunto qué hacemos, y no me contestó. A mí me dijeron que no fuera a la Quinta Vergara para protegerme… Estaba complicado porque no estoy acostumbrado a este tipo de polémicas, me sentía solo (…) me sentía como una basura», aseguró.

«Tomé desayuno, y la productora que estaba a cargo no me dijo nada, y otro productor me dijo que iba a hacer un móvil con Michael Roldán, y vuelvo a la habitación… Después me contesta el productor que no me había respondido y me dice ‘a la mitad del programa te llamo’, y ahí ya me dio pena», continuó.

Posteriormente indicó lo ocurrido cuando lo llamarón: «Entro en una habitación con dos camas y una mesa al medio, parecía interrogatorio, y veo el contrato. Me senté y me dijeron ‘le estás haciendo mucho daño al programa, no puedes seguir en el programa'».

«No me preguntaron cómo estaba, nada. Me trajeron el contrato y me comentaron que me iban a pagar hasta ese día, y yo dije ‘cómo pueden ser tan rascas’, y dije ‘chao’«, complementó.

Para cerrar Kiwi Señaló respecto a su despido de TVN que la reunión duró tres minutos, y que ya ante eso no había más que alegar.