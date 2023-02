«En contra de las operaciones»: Myriam Hernández se sincera respecto a intervenciones estéticas

El pasado jueves, el medio The Clinic compartió una entrevista en exclusiva con la cantante nacional Myriam Hernández. Aquí entregó varios detalles respecto a su imagen pública.

Recordemos que la intérprete nacional lleva una extensa trayectoria que la ha mantenido en el ojo público durante años. Comenzó su carrera a finales de la década de los 80s, con su álbum debut titulado ‘Myriam Hernández’.

De modo que su imagen inevitablemente ha sido algo a lo que se ha visto sometida al constante escrutinio de las personas. Siendo esto algo que vive la mayoría de los artistas, y fue un tema que se habló durante su entrevista con el medio antes mencionado.

La experiencia de Myriam Hernandez con el quirófano

Durante la entrevista, surgió la pregunta respecto al tipo de imagen que le gusta transmitir a sus seguidores. Pues siendo figura pública, no es de extrañar que se vea sometida bajo los cánones de belleza impuestos por la sociedad, los cuales suelen ser que las mujeres deben ser delgadas y de ‘buena figura’.

Ante este tema la intérprete de ‘El hombre que yo amo’, respondió: «A mí siempre me ha gustado verme bien. Hoy es feo hablar del cuerpo, y yo ya tengo de ciertos años, ¿no? Uno pasa por periodos en los que sube de peso, pero la gente que te vio con mini y flaquita no te perdona».

Continúo señalando: «Da rabia, porque uno no puede decir que tiene un problema o si está pasando por un momento difícil», agregó Myriam Hernández.

«También tienes estar al día en verte bien. Yo estoy en contra de las operaciones. A mí nadie me cree que no me he operado nada, excepto de las pechugas», aseguró.

Finalmente respecto al tema comentó: «Todo lo demás puede ser natural, y lo es hasta aquí y hasta donde yo pueda».