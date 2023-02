¡Le respondió con todo! Angélica Sepúlveda le para los carros a seguidora que criticó su relación

Al parecer no todo fue color rosa para Angélica Sepúlveda en este 14 de febrero con respecto a las redes sociales, donde no faltaron los que le dejaron caer pesados comentarios tras compartir un sentido mensaje junto a su pareja en la web.

Para entrar en contexto, la chiquilla tiene un largo recorrido en la pantalla chica, apareciendo en distintos programas como «Granjeras» de Canal 13, para pasar a integrarse a distintos realities como «¿Volverías con tu ex?» y «1810».

Por ello, Angélica Sepúlveda se mantiene activa en sus redes sociales, compartiendo diferentes registros y recordando aquellos momentos con los internautas, donde acumula la cifra no menor de 59 mil seguidores.

En este sentido, decidió compartir una linda postal en su cuenta de Instagram acompañada de su pareja turca, con la cual tienen una basta diferencia de edad.

El pesado comentario hacia Angélica Sepúlveda

«Muchos me preguntaron que pasó con Gursel Saglaam, dónde está, si aún somos pareja, si somos amigos especiales. Estoy enamorada, pero me vine enojada de Brasil con él, conmigo es todo o es nada», expuso en la publicación.

A lo que agregó: «Mi carácter nunca será el de una mujer sumisa que sigue al hombre y le hace el amén y sonrisita y todo. Todas las parejas tenemos desacuerdos y se solucionan. El amor no se acaba».

Sin embargo, una seguidora no tuvo una mejor idea que esparcir toda la mala onda hacia Angélica Sepúlveda. «Son más guapos los turcos de las teleseries y te gustan los viejos».

Ante el mencionado comentario, la ex chica reality no se quedó callada y paró en seco a la usuaria, calificando su reacción como «comentario nivel básico».

A lo que agregó sin ningún tipo de filtro: «Cuando tengas algo lindo que decir, callar es lo correcto. Si no es la edad, es el color de piel, estatura, billetera, etc. Me enamoré de él por lo bondadoso, leal, sincero, apasionado, me da lo mismo que sea turco, viejo o como quieres llamarlo».