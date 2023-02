«Creo que hay algo más»: Hermano de PDI asesinado habla tras caída de Lucho Plátano

Por primera vez se refiere públicamente al caso Pablo Valdés, tras el asesinato de su hermano, el comisario Daniel Valdés, quien presuntamente habría perdido la vida a manos de «Lucho Plátano».

En este contexto y en conversación con 24 Horas, afirmó: «Yo creo que lo que impacta es la brutalidad con la que ocurren los hechos. El asesino se baja provisto de pasamontaña, guantes, una pistola automática y se dirige directamente a matar a mi hermano, un policía. Yo creo que lo que ocurre con mi hermano no es un simple robo. En qué lugar de nuestro país una persona se baja así a asaltar a una persona que no tiene nada de valor, que no tiene ni una casa ni un auto apoteósico. Aquí como familia, y personalmente, creo que hay algo más».

Con respecto al mencionado caso, Pablo señaló que confía plenamente en quienes están a cargo de la investigación. «Dejo toda la investigación en manos de la Fiscalía y las policías. Yo no tengo ninguna teoría específica que pueda compartir hoy, pero sí fuerte y claro digo que me cuesta mucho creer que este criminal se bajó en La Cisterna a matar a un policía por un robo».

A lo que añadió: «Estos 180 días que la Fiscalía decreta como investigación, es para indagar acerca del móvil. Como familia estamos muy interesados en que se definan los motivos. Quién hay detrás, quién lo manda, si es que es un sicariato».

Con respecto al comisario Daniel Valdés, aseguró que «era un policía las 24 horas, los 7 días a la semana. Muchos vecinos del sector se sentían seguros por la presencia de mi hermano».

Pablo Valdés sobre «Lucho Plátano»

Por otro lado, Pablo no ocultó sus deseos con respecto a lo que le espera a Luis Vásquez Villenas, más conocido como «Lucho Plátano», quien es el principal apuntado por dicho homicidio. «Quiero que esa persona no vea nunca más la luz del sol fuera de las rejas. Con el grado de peligrosidad de una persona así, esa persona debiera morir en la cárcel, no debiera tener derecho a salir, porque simplemente es un peligro para la sociedad».

En este sentido, agregó: «Para mí este es un asesino en serie; cuatro casi delitos de homicidio, tres delitos de homicidio, hasta matar a mi hermano».

Para cerrar, Pablo Valdés fue enfático en declarar que «no tengo nada que pudiera vincular a esta persona con mi hermano, lo único que digo es que la forma en que este criminal se acerca a matar a mi hermano es inusual. Yo no tengo que ser investigador para decir que esto no es un robo. Esto no es un robo».