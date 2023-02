Gerard Piqué menciona por primera vez a Shakira tras su sepración

Al parecer el futbolista está dando vuelta la página de manera bastante exitosa, tras haber pasado varias semanas desde que inició toda la polémica con Shakira. Gerard Piqué, finalmente ha comenzado a hablar de manera más libre respecto a su vida amorosa y su ex pareja.

Recordemos que en un comienzo el jugador de fútbol no realizó declaraciones tan públicas como la cantante, quien no tardó en exponer su infidelidad de manera no tan sutil a través de su música. Sin embargo, en este último tiempo el deportista ha tomado la decisión de seguir adelante y enfocarse en su nueva relación.

El primer paso para muchos, fue la fotografía que compartió en sus redes sociales con Clara Chía hace solo un par de semanas. Posteriormente y de manera más reciente, el ex defensor del Barcelona comentó un curioso detalle de su relación durante una transmisión de Kings League con Ibai Llanos.

Fue durante ese espacio que el exfutbolista confesó que su actual novia, Clara Chía, era quien básicamente lo vestía y le elegía la ropa cuando salían de compras juntos.

Ahora un nuevo paso que habría tomado para dejar atrás la polémica con su expareja. Es mencionar a la colombiana libremente dentro de una entrevista.

¿Que dijo Gerard Piqué?

Cabe mencionar, que si bien no se refirió a la separación con la cantante. El español la nombró por primera vez luego de todo el escándalo mediático que se generó tras su infidelidad.

La situación se habría generado durante una entrevista con el creador de contenido, John Nellis. Quien le habría realizado una serie de preguntas, entre ellas una respecto al contenido de su celular: «¿cuál es el contacto, no relacionado con el fútbol, más famoso que tienes?».

Piqué no tuvo dudas a la hora de responder: «Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo, ahora».