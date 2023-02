Anita Alvarado confirma que no irá a la Gala de Viña: «Me sentaré a ver como pifean»

Hace un tiempo atrás, Anita Alvarado protagonizó una de las polémicas más duras del 2022, luego de que en un live por Instagram, se lanzara con todo en contra de Daniela Aránguiz, revelando que Jorge Valdivia le había sido infiel con su retoña Angie.

Es en este contexto que comenzó a correr un fuerte rumor de que habían invitado a ambas faranduleras a la gala del Festival de Viña, con el fin de que se encontraran en la alfombra roja y quedara la grande en el evento.

Y hace solo unos días, Anita Alvarado confesó que no iría, aunque aún tenía sus dudas. «Yo había dicho que no, pero como hay una insistencia… ya tengo 50 años y sé cuál es el juego. A ella (Daniela Aránguiz) la invitaron para que la pifien y yo tampoco necesito halagos. Yo creo que la Gala es para exhibirse, nada más».

Anita Alvarado y su rechazo a la Gala de Viña

Pero ahora, la Geisha participó en una nueva transmisión en vivo por Instagram junto a Cecilia Gutiérrez, donde se lanzó con todo, revelando cuáles son sus opiniones con relación al evento, además de confirmar que no tiene intención de asistir.

«Anita, aprovechando que estás en el live, cuéntanos ¿Irás o no a la Gala del Festival de Viña?», le consultó directamente la panelista de Zona de Estrellas.

Frente a lo cual, no dudó en responder sin filtro: «¡No! Solo me sentaré en un sillón a ver como pifean a la nieta del dos metro 10 guardaespaldas del Presidente, que ni siquiera se acuerda qué presidente era. Y no voy porque no necesito lucirme», indicó con un claro palo a Daniela Aránguiz.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Cecilia Gutiérrez también le consultó si acaso era verdad que desde la organización la habían invitado a la Gala del Festival de Viña. Asegurando que «Sí, yo rechacé (ir a la Gala)».