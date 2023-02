Alejandro Fernández aclara video donde presuntamente canta bajo los efectos del alcohol

Desde hace unas semanas, el nombre de Alejandro Fernández ha estado envuelto en la polémica. Todo esto tras una serie de videos que se hicieron virales en las distintas redes sociales. Donde evidenciaban un mal estado del hombre, quien era apuntado por estar «ebrio» en pleno recital en México.

En este contexto, el cantante en la conferencia de prensa previa a su presentación en la Quinta Vergara, aprovechó la instancia para referirse a los polémicos registros.

«Corren muy rápido los chismes», señaló de partida el intérprete.

A lo que continuó afirmando que: «Era mi primera presentación que tenía en el año, estaba muy contento (…) tenía cerca de dos o tres meses que me había a Colorado con toda mi familia para pasar Navidad y Año Nuevo, y no había probado una gota de alcohol, ni siquiera una copa de vino tinto para cenar».

En esa línea, comentó que ha dejado de tomar alcohol. «No se me quitaba, no sé si era el estrés, algún problema que hubiera tenido por la partida de mi padre (Vicente Fernández)… Dejé de tomar estos dos, tres meses con mi familia (…) no quiere decir que los otros meses me la pasaba borracho».

La aclaración de Alejandro Fernández

Luego de ello, explicó que en medio de un show de su retoño Alex en el recital, no pudo aguantar la emoción al percatarse de una fanática, quien lucía una chaqueta con la cara de él y su papá. «Todo se empezó a salir de contexto, yo creo que empezaron a ver… evidentemente la gente que subió eso no me quiere, o que me quiere ver mal. Usaron los únicos momentos en donde me veía re mal».

«Me ganó la emoción, la emoción de que Alex estuviera cantando, me recordó a mi padre. Empecé a llorar, abracé a mi hijo y me agarré llorando como bebé por todos los recuerdos. Para terminarla de joder, me quedé con los ojos hinchados de llorar, físicamente no me veía bien tan bien», agregó Alejandro Fernández.

Y para cerrar señaló que: «Se salió todo de contexto y, pues nada, a las personas que les ofendió, que se sintieron mal, pues si en algo les puede ayudar es que creo que esto me va a ayudar a mi para no repetirlo y no volverlo hacer, y medir mis sentimientos».

Recordemos que Alejandro Fernández dirá presente en el Festival de Viña este martes 21 de febrero, donde compartirá escenario con Los Jaivas y la comediante Belén Mora.