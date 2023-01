Thati Lira contó la firme respecto a los rumores con Jorge Valdivia

Hace unos días atrás el periodista Sergio Rojas, aseguró que Thati Lira habría andado de coqueta con Jorge ‘Mago’ Valdivia. Recordemos que no hace mucho se separó de su esposa Daniela Aranguiz.

El ex ‘Me Late’, habría comentado que la brasileña mostró interés por el ex jugador de fútbol. Esto en base a que supuestamente ella estaría asistiendo a todos los eventos en los que el Mago está presente.

Durante el programa de Instagram ‘Que te digo’, Rojas comentó «Como parece que Mauricio Isla no le da mucha pelota, dicen que le habría hecho ojitos, que habría intentado, como vincularse con Jorge Valdivia».

Recordemos que Lira mantuvo una relación bastante pública con Mauricio Isla, la cual tuvo un abrupto final el pasado 2022. De modo que esto reforzó algunos rumores de que la influencer estaba buscando un nuevo romance.

La respuesta de Thati Lira sobre Jorge Valdivia

La ex participante de ‘Aquí se Baila’, utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder a los rumores iniciados por el ex panelista de TV+.

La brasileña mencionó estar bastante sorprendida con las especulaciones de los usuarios respecto a su vida amorosa.

«Voy a tener que hablar de esto, cosa que no me gusta hacer, no tengo por qué hacer, pero lo voy a hacer porque de verdad estoy nerviosa, estoy temblando«, mencionó en primer lugar en sus redes sociales.

Continuo señalando «Salió que yo hice ojitos a un hombre que yo nunca he visto, que nunca he hablado, que nunca he seguido en alguna red social, que nunca me he cruzado (…)», puntualizó.

«Yo sé que estuvo en las noticias en el último tiempo por un tema con su esposa (Daniela Aránguiz), y menos lo haría sabiendo que es una persona comprometida», negó.

Según confirmó AR13, la brasileña continuó recalcando: «No me acercaría a un tipo que tiene compromiso con alguien, jamás… A Mauricio (Isla) le tengo demasiado respeto, demasiado cariño, así que imposible«.

Finalmente entregó un comentario sin filtro a Sergio Rojas: «Escríbame, tiene mi teléfono. Aprendan a preguntar a la fuente, a quien hace parte del tema, no esparzan esas cosas. Yo tengo hijo, mi hijo sabe leer, puede entrar ahí, ¿me entiendes?».