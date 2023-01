¡Los dejó Plop!: Feriante se descarga en contra de reportero de Mega por precio de las frutas

El feriante identificado como Emilio Pinto Gutiérrez, no dejó a nadie indiferente tras su ágil y directa respuesta con respecto a las variaciones en los precios de las frutas y verduras.

En medio de una entrevista televisiva con el canal Mega, al hombre le consultaron sobre las subidas de precio de los productos debido a la situación económica del país. Ante esto, el trabajador respondió: «Algo bien simple, los chilenos no sabemos apreciar lo que tenemos. Las frutas, las verduras son muy baratas en Chile, y la gente no lo entiende eso”.

En esa línea, continuó su descargo criticando a los medios de comunicación. «Ustedes en la TV siempre nos venden lo caro, no es novedad lo barato. ¿Se han dado cuenta? No es novedad lo barato. ¡Bajaron los limones! No es novedad. ¡Bajaron los porotos granados, bajaron los choclos! No es novedad», lanzó el feriante de Providencia que ya lleva cerca de 53 años en el rubro.

Luego de la potente respuesta de Emilio, el conductor del espacio, Gonzalo Ramírez, se metió en el diálogo y preguntó: «Ya, pero cuéntenos qué está a buen precio».

“Las frutas y las verduras es oferta y demanda. Había harta guinda, estaba barata, pero después sube porque se empieza a acabar. Es normal”, replicó el trabajador.

A lo que complementó revelando qué fruta es la más accesible ahora mismo. “La fruta más barata en Chile, en este momento, es la sandía, pero no es novedad (…) Siempre hay un precio para un sistema económico y un precio para otro sistema económico”.

AHORA! 🚨🔴»Es que ustedes en la TV siempre nos venden lo caro, no es novedad lo barato» Don Emilio a periodista de #ALERTA Mega que a toda costa quería la cuña de la inflación. pic.twitter.com/HHP4S5fTdj — Mr. Ranger Rojo (@MrRangerR1) January 21, 2023

Las reacciones en redes sociales

El momento protagonizado por Emilio Pinto, como era de esperar, no tardó en hacerse tendencia y generar una ola de comentarios en Twitter. «En menos de 3 minutos dio una clase magistral sobre como funciona el mercado«, «lo primero que dice es verdad, en otras partes del mundo, comer frutas es un real lujo», «Me encanto la forma en cómo plantea la situación, don Emilio se merece nuestro respeto!!», fueron parte de las reacciones de los televidentes.