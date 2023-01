La esperada reacción de Clara Chía a la nueva canción de Shakira

En la tarde de ayer las redes sociales se volvieron locas con el estreno de una nueva music session de Bizarrap en compañia de Shakira. Las reacciones no tardaron el llegar, y entre ellas apareció la de Clara Chía, actual pareja de Gerad Piqué.

Algo que muchos se esperaban, era que la interprete se descargara con una letra que hiciera referencia a su ex pareja. Y pues no decepcionó, pues la colombiana se encargó de entregar una letra cargada de indirectas para el ex jugador de fútbol.

Pero esto no es todo, ya que Shakira no perdió la oportunidad de dedicarle algunas estrofas a la nueva polola de su ex, Clara Chía, como lo serían: «mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también», además de «tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena» o «yo solo escribo música, perdón que te sal-pique».

La respuesta de Clara Chía a Shakira

Clara Chía, publicó un enigmático vídeo en sus redes sociales luego del estreno de la colaboración de Shakira con Bizarrap. En el registro no menciona a nadie y solo se le puede ver a la pareja del ex futbolista bailando sin música.

Sin embargo, eso no fue lo único que compartió luego del estreno de la canción de la interprete colombiana. Pues la española, compartió minutos después del primer registro, dos clips en los que se podían apreciar diferentes paisajes con una tranquila música de fondo.

En definitiva la mediática separación entre ‘La loba’ y Gerard Piqué seguirá causando controversia por un tiempo más. Pues la situación que se detonó tras la presunta infidelidad del exfutbolista sigue dando de que hablar en redes sociales, y esta canción llego para avivar el fuego.

Pues las reacciones de los seguidores de los usuarios no se hicieron esperar escribiendo y publicando referencias. De modo que rápidamente frases como «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» o «Cambiaste un rolex por un casio» , se volvieron tendencia rápidamente en diferentes plataformas.

A continuación el video publicado por Clara Chía en su cuenta de Instagram: