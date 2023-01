Jorge Zabaleta sacó carcajadas con divertido comentario sobre Benjamín Vicuña

Esta mañana, en el matinal ‘Tú Día’, los invitados fueron Pancho Saavedra, Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta. Y este último sacó carcajadas tras hacer un hilarante comentario sobre el actor Benjamín Vicuña.

Los tres presentadores de «Socios de la Parrilla», se tomaron la mañana en Canal 13, pues durante este jueves, los tres se dedicaron a promocionar el nuevo capítulo del programa nocturno.

Sin embargo, los temas de conversación no se limitaron solamente a este tema, pues también pudieron hablar un poco de algunos proyectos individuales.

Pues Jorge Zabaleta no desaprovechó el espacio para poder hablar de la reciente producción chilena ‘Papá al rescate’, película nacional que ha estado teniendo un gran éxito en los cines del país.

Ahora, fue en medio de esta conversación que soltó un inesperado, pero divertido comentario del actor Benjamin Vicuña.

Jorge Zabaleta suelta hilarante comentario sobre Benjamín Vicuña

En primer lugar, Jorge Zabaleta, comenzó a contar cómo ha sido la percepción del público en general ante su nueva película ‘Papá al rescate’. Recordemos que la producción chilena, fue estrenada el pasado 5 de enero del 2023, teniendo un elenco bastante reconocido que cuenta con rostros como Rodrigo Muñoz, Fernando Larraín y Benjamín Vicuña.

«Nos ha ido increíble, maravilloso, y tengo que decir que Benjamín Vicuña llega hoy desde Buenos Aires y va a estar en el Costanera Center, firmando autógrafos, afiches de película en la función de la tarde, 18 horas, creo«, señaló en primer lugar el actor de ‘Machos’.

Ante la mención del actor, la periodista Ana María Silva, quien estos días reemplaza a Priscilla Vargas por sus vacaciones,no contuvo su curiosidad y preguntó: «Benjamín Vicuña nos contó que está escribiendo un libro, ¿será que ustedes estarán mencionados en ese libro?».

Fue esta pregunta en específico la que dio pie para que Zabaleta soltará un sorpresivo comentario de su compañero de reparto. «¿Ah sí? ¿Son los romances de Benjamín? Como una guía de teléfono eso, la Publiguía«, soltó con gracia.

La periodista no se contuvo y le siguió la broma al actor diciendo «Menos mal que Shakira no se casó con Benja…«, haciendo referencia a todo lo que sucede últimamente con la colombiana y su ex pareja.

Para rematar Jorge Zabaleta señaló «No, mi compadre se ha hecho una fama que no le corresponde«, esto haciendo referencia a los escándalos amorosos que han envuelto al ex de Pampita.

Revisa el momento a continuación: