«Eres una delicia»: Pamela Díaz deja la grande con fotitos en bikini

No cabe duda que Pamela Díaz esa una de las famosillas más populares en redes sociales, pues tan solo en Instagram ya supera los 2.6 millones de seguidores, los que siempre están más que atentos a todo su contenido.

Además de compartir sus proyectos en televisión, sus marcas y su exitoso podcast, la Fiera también encanta de vez en cuando con coquetas postales en las que luce su figura y se llena de piropos por lo regia que luce.

Tal es como ocurrió en las últimas horas, luego de que Pamela Díaz dejara la grande con unas destapadas fotitos en las que se luce posando desde la playa.

«Rica tarde en Maitencillo», escribió Pamela Díaz para acompañar la publicación, donde aparece con la parte de arriba de un bikini negro, acompañado de unos short a juego, lentes de sol y jockey.

Al poco tiempo de compartir los registros, donde al poco tiempo recibió más de 21 mil me gusta y decenas de mensajes, por parte de su público, los que no dudaron en llenarla de halagos por lo bien que se ve.

«Todo lo mejor para ti»; «Que comes! O no comes!! 😢 quiero el secreto!»; «Linda Pamela eres Única»; «Estas muy bonita»; «Pamela tómate algunas pastillitas para afearte»; «Estupenda como siempre»; «Eres una delicia»; «Estupenda como siempre» y «Rica tarde y rica ella» le dejaron.

Las fallidas vacaciones de Pamela Díaz

Hace un tiempo te contamos que Pamela Díaz partió de vacaciones junto a Jean Philippe Cretton hasta Cancún para celebrar Año Nuevo, pero en vez de encontrarse con las paradisiacas playas del Caribe, fue todo lo contrario.

Resulta que en redes sociales compartió unos registros en los que se puede ver con un clima bastante gris, donde señala entre risas «No venimos nunca más a Cancún». Mientras que JP le dice «Yo creo que la próxima vez que salgamos de vacaciones vayamos a Canadá, a ver si sale el sol en la hue…».