Cristián de la Fuente a Nathalie Nicloux tras sacarlo al baile en Olmué: «Te dolió que haya ganado el Rechazo»

La noche de este jueves se vivió la primera jornada de la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué, donde la encargada de hacer reír al público fue Nathalie Nicloux.

Pero la cosa no partió muy bien para los humoristas, ya que la ex ‘El Club de la Comedia’ no logró convencer al público con una rutina que habló sobre el Covid-19 e incluyó palos para Ricardo Lagos y Cristián de la Fuente.

Y este último tras ser mencionado en la rutina humorística, no dejó pasar la oportunidad para dirigirse y tirarle una tallita a través de sus redes sociales a la comediante tras su desafortunada participación que la tuvo tan solo 27 minutos arriba del escenario.

El actor usó su cuenta de Instagram para publicar una historia, en la cual se reproduce unos segundos de dicho show, acompañado de un pequeño texto y una voz en off que la lee por sobre el registro.

“Dime que te dolió que haya ganado el Rechazo el 4 de septiembre, sin decirlo:”, se aprecia en el posteo sobre el video, junto a un sticker de un hombre llorando de risa un poco más abajo. Además, se escucha la famosa voz en off de la plataforma de TikTok.

Tras la voz del hombre, se reproduce parte de la rutina de Nathalie Nicloux en la que expresa: “Me puse a pensar en este weón que me había puesto que no quería le hablara en lenguaje inclusivo y dije ‘¡¿qué mierda?! ¿pero cómo puede ser? Este tipo es actor, tiene más o menos mi edad, ¿cómo puede ser que piense así un actor, alguien sensible?’. Después me acordé que el Cristián de la Fuente también se cree actor y se me quitó esa weá”.

