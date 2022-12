Nacho Gutiérrez recuerda cómo conoció a su esposo: «Él se apanicó»

Este lunes en la noche, Nacho Gutiérrez estuvo invitado a ‘Juego Textual’, donde se confesó con los panelistas sobre distintos temas, relacionados tanto con su extensa carrera en el mundo de las comunicaciones e incluso su vida personal.

Frente a esto, el periodista recordó cómo es que conoció a su actual marido, Rodrigo Macaya. «Por Facebook lo conocí. Han pasado 10 años, en todo caso, en nuestra relación. No es que fue hace poquitito (…) Me acuerdo de su foto, y era una buena foto (…) Primero me gustó la foto. Era muy buen mozo. Han aparecido ahora recién fotos de él… Y segundo, uno se conectaba por Messenger en esa época».

Siguiendo por esta línea, Nacho Gutiérrez aseguró que «Me escribió él. Me puso, ‘linda foto’. Y yo de vuelta, ‘linda foto’. Y ahí, no podía preguntarle, ‘¿a qué te dedicas?’, porque aparecía ahí. Y yo como, ‘oh, qué difícil debe ser’, uno habla de hueás de repente (…) Pero de ahí empezamos cómo a agarrar vuelo».

La primera cita de Nacho Gutiérrez y su esposo

Tras esto, el comunicador recordó cómo fue la primera cita junto a su amorcito, la que al parecer no resultó de las mejores, ya que él no tenía idea de lo que hacía Ignacio, pues no veía televisión. «Lo llevé a una entrevista que tenía que dar, antes de ir a comer. Llego con él, estoy en un set, se prenden las luces y él se apanicó».

«Empezó a googlear, y empezó a ver, y ahí yo le pedí disculpas. No correspondía ir a una entrevista antes de una cita» continuó Nacho Gutiérrez.

Tan desconectado está Rodrigo hasta el día de hoy que, según contó Nacho, recientemente en una fiesta con celebridades al que lo llevó se puso a conversar con un invitado. «Le preguntó ‘¿A qué te dedicas?’. Le respondió ‘Yo juego a la pelota’. ‘¿Y te va bien?’, le dijo. ‘Sí, me alcanza para vivir’, respondió. Todos en silencio, nadie lo quería ayudar. Era Esteban Paredes«, confesó.