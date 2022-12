Yazmín Vásquez fue directa al responder sobre su relación con Claudia Conserva

El pasado lunes, Yazmín Vásquez fue interrogada por Nacho Gutiérrez en el nuevo capitulo de «Juego Textual». Aquí la periodista se sincero respecto a la relación que mantiene actualmente con Claudia Conserva.

La situación se desarrollo durante la sección “Boomerang” del programa nocturno, en la cual el invitado de la noche puede preguntar algo a una de las panelistas. En esta ocasión, fue Ignacio Gutiérrez quien tomó la decisión de disparar su pregunta hacia Yazmí.

Precisamente el periodista cuestionó a Vásquez respecto a su actual relación de amistad con Claudia Conserva, quien recordemos ahora está enfrentando un difícil cáncer. Además cabe mencionar que ambas compartieron pantalla hace ya un tiempo en el programa Milf, y que después de su salida de este, es que precisamente se habría provocado un supuesto distanciamiento entre ambas.

“¿Tú volverías a trabajar con ella?, pero también me gustaría escuchar tu reflexión sobre cómo un amigo tan entrañable, cuando estás distanciado y está enfrentando algo tan extremo”, esas fueron las palabras del ex panelista de «Primer plano».

El vínculo entre Yazmín Vásquez y Claudia Conserva

Ante la pregunta, la panelista de Canal 13 respondió de manera segura «Nunca he dejado de ser amiga de ella. Y sí volvería a trabajar, obviamente, porque lo pasé muy bien y creo que todo el mundo sabe».

Si bien Jazmín Vásquez no profundizó mucho respecto al tema, su respuesta fue bastante directa. “Por el cariño que le tengo a ella y su familia, los respeto mucho, la adoro, yo no me refiero a ella. Ella no lo está pasando bien, por lo tanto, prefiero restarme, porque todo lo que diga o no diga da para malas interpretaciones”.

“Ya me ha pasado antes, cuando yo he hablado de ella en buena onda la gente me ataca y dice que me cuelgo de ella” Agregó la periodista.

Finalizó el tema entregando amistosas palabras de aliento para Claudia Conserva por su complicado estado de salud: “La respeto mucho. Lo único que quiero igual que todo el mundo es que salga lo más rápido de esto. Que esto haya sido una mala pesadilla, que se vaya el cáncer maldito y se recupere”.