¡Sigue floreciendo el amor! La nueva pareja de Vanesa Borghi compartió romántica postal juntos

La modelo Vanesa Borghi se encuentra disfrutando del sur de Chile toda acaramelada. Así lo demostró en redes sociales, Carlos Garcés, su nueva pareja.

Recordemos que la argentina sufrió un quiebre en su matrimonio a inicios de este año. Pues fue en marzo, que se dio a conocer la noticia de que puso fin a la extensa relación que mantenía desde el año 2012 con Danilo Sturiza.

Fue durante su participación como invitada del programa nocturno de CHV «Podemos hablar», que la presentadora se sincero con Jean Philippe Cretton respecto los factores que afectaron su matrimonio llevándolo al quiebre definitivo.

«Yo te puedo decir que estaba pasando por un proceso de ser mamá y no se dio», puntualizó en primer lugar. «Es un proceso difícil, doloroso, cuando las cosas no se dan, y hay dos caras, dos personas que pueden tomarlo de distinta manera (…) No lo tomé de la mejor manera, fue un proceso doloroso», fue parte de lo que señaló en aquella ocación Borghi.

Por otro lado, señaló también que existieron variados factores en su vida personal que fueron muy difíciles de sobrellevar. De modo que estos también afectaron a la convivencia que mantenía en ese momento con su ex pareja.

El galán que se robó el corazón de Vanesa Borghi

Ahora, fue en ese mismo programa que la ex Morande con Compañía, hizo una importante revelación. Nos referimos a que por primera vez en cámara mostró públicamente a su actual pareja.

Ya es sabido que Vanesa actualmente se encuentra manteniendo un romance con el ingeniero comercial Carlos Garcés. Quien hace pocos días hizo su primera aparición ante cámaras, robándose la atención de muchas personas.

Si bien, hasta el momento no habían compartido imágenes juntos en redes sociales. Fue el ingeniero quien decidió terminar con eso, y la tarde de este martes publicó una romántica postal junto a la modelo en Instagram.

En la fotografía se puede ver a ambos de manera muy cariñosa disfrutando del sur de Chile. “Despidiendo el sur”, esas fueron las palabras que escribió la pareja de ella al momento de publicar la foto.