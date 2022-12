«Que te crei’ si te andai pelando en cada plaza»: Anita Alvarado responde a Jorge Valdivia

Jorge Valdivia decidió pronunciarse en Instagram, minutos antes de que Anita Alvarado realizara su comentado live. Fue al finalizar la transmisión que la ex geisha leyó lo escrito por él y no se quedó callada.

El ex jugador de fútbol se dirigió con fuertes palabras a la emprendedora, defendiendo a toda costa a Daniela Aránguiz. Mencionó que jámas había estado con Angie y se mostró indignado ante la manera despectiva en la que se estaban dirigiendo a su ex esposa.

«Es una barbaridad que usted una mujer de 49 años, con hijos grandes quiera hablar de Daniela porque la considera interesada(…)Hay mucha ignorancia y se entiende porque deseamos más falsedad que la verdad«, escribió en su perfil.

Además, Valdivia aprovecho la instancia para publicar diferentes historias respecto a los acontecimientos. «Un live pa’ decir que yo iba a dejar a Daniela? c*m a lo que llegamos. No hubiese podido dejar a Daniela por alguien que se acostó en un reality, señora Alvarado», declaró a través de la red social.

Anita Alvarado no se quedó callada

Fue minutos después de que el live finalizara que las Amikas iniciaron una nueva transmisión en su cuenta oficial de Intagram, para comentar lo dicho por la emprendedora. Y fue más que inesperado para los espectadores y las anfitrionas, que la mismísima Anita, desidiera unirse a ellas para responder al post de Jorge.

«Nunca teni’ que escribir antes de escuchar a la otra persona, te estai’ poniendo el parche antes de la herida«, con esas palabras inicio nuevamente. «Primero yo no le saque el auto, no me interesa cuantos autos le regalen a esta cabra, creo que es muy poco digna», continuo.

Dejó una vez más en claro que con su hija no debía meterse. Esto por la publicación en que él aseguro no poder con alguien que se acostó en televisión «Y sobre lo que dijo que como iba a andar con alguien que se acostó en un reality, sacohue… ¿Que te crei’? si te andai’ pelando en cada plaza hue…De hecho a ti te abastecen la plata, como te tienen vigilado en el banco con respecto al dinero. El papá es el que lo abastece, o lo hacia en ese tiempo», acusó.

Continuo con una serie de palabras sin filtro para referirse al Mago Valdivia: «Y creo que estas lleno de infección, hediondo. Traten como traten a mi hija es más limpia, entre tu y la Daniela no hace un pedacito de limpieza mental de mi hija».

Finalmente Las Amikas, le preguntaron si esperaba que Daniela y Jorge pidieran disculpas a Angie por sus dichos, a lo que ella repsondió: «Ellos realmente son basuras con plata. Porque ellos son zánganos», se refirió a la ex pareja «Yo no querría tener ese tipo de gente al lado mio, por como son, por sus energías».