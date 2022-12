«Pailita es igual que yo»: La potente reflexión de Marcianeke en adelanto de Urbanos

En las últimas semanas, se han mostrado algunos adelantos de lo que será la conversación con María Luisa Godoy y Marcianeke en el programa de TVN ‘Urbanos’, donde la animadora se reúne con distintos artistas del género para conocer sobre sus historias de vida.

Frente a esto es que el joven de 20 años ha contado varias revelaciones impactantes relacionadas con lo que ha sentido tras su meteórico ascenso a la fama, además de las críticas en el último tiempo por las letras de sus canciones y el ejemplo que da a los más jóvenes.

Para comenzar, Marcianeke señaló que «mientras uno más exitoso es, más problema va a tener. Estoy pasando por un momento donde estoy siendo bastante discriminado por ser yo mismo. Para empezar, me han juzgado por las letras, por el contenido de mis letras».

Junto con esto, el chiquillo se refirió a las comparaciones que le han hecho con Pailita, quien presenta un estilo de vida totalmente distinto y ven como una mejor influencia. «Pailita es igual que yo, él no se droga no más. Respetan mis consumos».

Pero el momento más fuerte, es cuando Marcianeke se refirió a la depresión por la que pasó luego de la ola de críticas que le llegaron. «No me arrepiento de haber intentado quitarme la vida» indicó.

Además de mencionar: «Me puse vivo solo. Porque uno tiene que llegar a un límite para recién ponerse vivo. Nunca hay que echarse a morir por hue… Es cosa de ser fuerte de mente, hacerse la mente de que uno quiere tirar para arriba. Uno, no por alguien, uno».

Marcianeke y sus reflexiones de vida

Por otro lado, en un adelanto anterior, Marcianeke se emocionó hasta las lágrimas por una pregunta sobre lo que más le duele demostrar frente al público. «Trato de mostrar que hago las hueas bien y siguen diciendo que no. No me gusta mostrar que estoy mal, hacerme la víctima. No me gusta mostrar que lloro».

Tras esto, agregó que «nadie tiene que verme así. Tengo que mostrar que estoy bien. No ha sido fácil, es fome llegar a todo esto y sentirse vacío igual. Es lo que uno ha pasado, lo que han dicho. Yo he estado solo en esto, mentalmente, en todo. No he podido refugiarme en nadie, decir mis cosas. Guardo mis cosas, pero uno llega a un límite».