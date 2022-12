Una platita extra para este fin de año: Bono Navidad y Aguinaldo 2022

Los gastos durante fin de año inevitablemente son mayores, de modo que todos nos encontramos buscando maneras para recibir una platita extra que afirme el bolsillo. Así que en Radio Corazón te traemos un dato que podría ser de gran ayuda está navidad.

En esta época que para muchos chilenos y chilenas resulta económicamente complicada, te contamos todo lo que debes saber respecto al Bono Navidad y el Aguinaldo de diciembre, el cual llega con el fin de aliviar los gastos de las trabajadoras y trabajadores.

¿El Bono Navidad y Aguinaldo se pagan el mismo día?

La respuesta es: No. Pues ambos beneficios tienen periodos de pago diferentes, aunque ambos son entregados el mismo mes.

El Aguinaldo, es entregado durante el mes de diciembre cada año. Y el pago se realiza junto a la pensión correspondiente del beneficiario, siempre y cuando cumpla con todas las condiciones para recibirlo.

Mientras que el Bono de Navidad, se paga en los últimos cinco días hábiles de diciembre, entre el lunes 26 de este mes y el viernes 3 de enero del 2023. Así consignó Radio Futuro.

¿Quiénes reciben estos beneficios?

Los beneficiarios son aquellos funcionarios estatales, que trabajan en alguna municipalidad o son pensionados. Dependerá de la categoría y tiene, además, variabilidad dependiendo de la cantidad de cargas familiares de la persona que recibe el pago.

¿Cómo se puede postular?

Algo que muchos no saben, es que cuando se trata de este tipo de beneficios no es necesario realizar un proceso de postulación. Ya que dependiendo del bono, este se puede calcular inmediatamente si es que corresponde o no, y de cuánto es el monto. Al ser ayudas más acotadas (en número de beneficiarios), se puede tener un mayor control.

¿Cómo cobrar el bono?

Cuando se trata del Bono Navidad 2022, no se requiere ningún tipo de trámite extra para recibir el beneficio, ya que este se incluye en la pensión mensual.

Las condiciones que se deben cumplir para obtener el aguinaldo, según el IPS es que las y los pensionados deben cumplir con las siguientes calidades al 30 de noviembre del año en que se recibe el beneficio:

Pensionados de las ex-Cajas de Previsión y del ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS)

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal que, previo a la entrada en vigencia de la ley, hayan sido beneficiarios de una pensión básica solidaria de vejez

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal que, previo a la entrada en vigencia de esta ley se encontraban percibiendo el aporte previsional solidario de vejez

Pensionados del sistema AFP y Compañías de Seguros, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con Garantía Estatal

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal, por cumplir los requisitos

Beneficiarios de una Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

Pensionados de AFP o compañías de seguro con Aporte Previsional Solidario de Invalidez

Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pensionados de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena

Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744

Pensionados de reparación

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad Mental

Según señaló radio Los 40, cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, aunque sea beneficiario de dos o más pensiones. Sin embargo si no eres beneficiario ni de este Bono Navidad y ni del Aguinaldo, Radio corazón te muestra otros beneficios para este fin de año.