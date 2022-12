«No quiero llorar»: Yamila Reyna y el inesperado aviso en el Buenos Días a Todos

Este viernes la animadora del Buenos Días a Todos, Yamila Reyna, protagonizó un sorpresivo momento en medio de la última edición de este 2022.

Recordemos que la actriz, tomó las riendas de la conducción del programa matutino hace un par de semanas, acompañando en dicho rol a Gino Costa. Pero de forma temporal, mientras esperan que se incorporen Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy.

En este sentido, la teoría indicaba que en el día de hoy haría su última participación en el matinal. Sin embargo, justo antes de que terminara la edición de esta mañana, los que siguen el Buenos Días a Todos fueron sorprendidos con un inesperado anuncio.

La revelación de los animadores

“Ya es oficial, Yamila Reyna presente en el matinal de Chile todo enero, todo febrero”, lanzó Gino Costa en relación a la determinación que se acordó con respecto al verano.

¿Y cómo no?, la comediante no pudo evitar su emoción tras hacerse oficial la resolución.

“Estoy muy emocionada, pero no quiero llorar, me da plancha. Pero estoy sumamente agradecida de TVN por darme el espacio para ser una chilena más. Llevo 21 años en este país, y que hoy me den la oportunidad de estar en el matinal de todos los chilenos, al lado del pedazo de equipo, que es maravilloso”, contó agradeciendo la oportunidad.

Ante esto también tuvo palabras para sus compañeros, “me han hecho sentir cómoda, me han ayudado a crecer, es como una universidad profundamente talentosa, y sin ti Gino no hubiese logrado llevar estas dos semanas adelante”.

A lo que agregó, “‘la magia ocurre por sinergia’, y esto ocurrió acá en el matinal de todos. He estudiado un montón para poder llevarles contenido de calidad a la casa, espero haberlo hecho a la altura, estoy muy feliz con esta noticia. Que Dios nos bendiga y nos acompañe todo el verano”.

Dicho esto, hay que recalcar que su compañero Gino Costa también estará a cargo del «matinal de Chile» durante los dos primeros meses del año.

Por ello y bajo este sentido, el comunicador expresó, “esta es mi casa, volví. La amo, los amo a todos y tú eres extraordinaria. Lo vamos a pasar increíble, y vamos a esperar con todo a los animadores oficiales de este matinal, que son Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy”.