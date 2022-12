Kathy Orellana cuenta la firme de por qué no fue a la reunión de «Rojo»

Recientemente, algunos de los participantes históricos de «Rojo» se juntaron para celebrar los 20 años del programa de talentos, compartiendo varias fotitos de lo que fue esta esperada reunión para los fanáticos del espacio de TVN.

Entre los participantes más destacados se encontraban Rodrigo Díaz, Maura Rivera, Yamna Lobos, Daniela Castillo, Nelson Mauri, Christian Ocaranza, Mario Guerrero, Pablo Vargas y Leandro Martínez. Quienes compartieron varios registros del momento

Sin duda que los fanáticos de «Rojo» quedaron fascinados con su participación y no dudaron en comentar las fotitos de los chiquillos. Aunque muchos destacaron que entre los participantes de la reunión faltaron algunos destacados como María José Quintanilla y Kathy Orellana.

Es a raíz de las dudas que nacieron entre el público, es que la última recurrió a su cuenta de Instagram, para explicar el motivo de su ausencia y por qué había estado bien desaparecida de las redes sociales.

¿Por qué Kathy Orellana faltó a la reunión de Rojo?

A través de una transmisión en vivo, Kathy Orellana aseguró que pasó por varios problemas de salud, que le impidieron llegar a la junta de «Rojo». Junto con esto, aprovechó de pedir disculpas a sus clientes, a quienes no había podido enviar los productos que vende a raíz de este motivo.

«Estuve en cama como tres semanas y tengo muchos pedidos pendientes… Todos sus productos están listos, pero es que una prima dijo que me iba a venir a ayudar y no llegó nunca», comenzó señalando la morenaza de Rancagua.

Siguiendo por esta línea, Kathy Orellana se refirió a su ausencia en la junta del programa que la lanzó a la fama. «Me habría encantado estar, pero no soy la única que faltó. En todo caso, el cariño y el respeto por ellos siempre está».

Frente a su estado de salud, afirmó que «he estado en cama, muy enfermita. Imagínense, primero estuve hospitalizada por una infección y después llegué acá y caí en cama por un resfriado. Pensamos que era COVID, pero fue una gripe fuerte».

«No le deseo lo que pasé ni a mi peor enemigo. Lo pasé horrible, no podía comer, adelgacé, estaba deshidratada, me llevaron como 5 o 7 veces al hospital… Me dieron crisis de pánico. Fue muy penca», cerró Kathy Orellana.