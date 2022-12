«No creo q me censuren»: Karla Melo enamora con fotito en bikini

Más de 865 mil seguidores tiene Karla Melo en su cuenta de Instagram, donde no duda en compartir fotitos de todo tipo, además de mostrar sus próximos proyectos en televisión, junto con su naciente carrera musical, que ya tiene tres canciones que han sido todo un éxito.

Pese a esto, la actriz nacional también enamora a sus fanáticos con coquetos registros en los que luce su figura. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que publicara una coqueta selfie.

Resulta que Karla Melo se llenó de piropos con una fotito en la que aparece lanzando un beso a la cámara, además de posar con un bikini celeste con trenzado, un short y protegiéndose del sol con unos lentes y un sombrero.

«Ay qué calor! A mí me gusta, pero con piscina», comenzó escribiendo la chiquilla, junto con etiquetar a la tienda a la que pertenece el bikini. Siguiendo por esta línea agregó: «No creo q me censuren porque se ve un pezón… no porque es de hombre 🙄 de quién será?».

Obviamente que al poco tiempo de publicar la postal, recibió más de 18 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que se ve.

«Ya se me alegro mi día»; «Eres un placer a la vista»; «me dejai chascón eri la perfección en su máxima expresión»; «Tan hermosa como siempre»; «Una hermosa sirena»; «Tus labios de rubí»; «ese beso cautiva»; «Te ves regia» y «Una belleza de mujer» es parte de lo que le escribieron a Karla Melo.

El mensaje de amor propio de Karla Melo

Como te hemos contado, la chiquilla ya está acostumbrada a publicar mensajes de amor propio. Por lo que hace unos días, publicó una postal en la que reflexionó sobre cómo evitamos subir registros por los cánones de belleza.

«Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda… PERO QUE BOLUDA SI ME VEO EXQUISITA SHAO!», comenzó escribiendo Karla Melo.