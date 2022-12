Julio Jung y su rol como Felipe Camiroaga: «Es el ícono más grande de la televisión chilena»

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de ‘Todo por Ti’, donde Julio Jung Duvauchelle homenajeó a su madre, María Elena Duvauchelle, además de contar detalles de su vida personal y su larga carrera en el mundo de la actuación.

Es en este contexto que uno de los momentos más especiales, es cuando el actor conversó con Cecilia Bolocco sobre su rol en el programa ‘Efecto Mariposa’, donde interpretó a Felipe Camiroaga, el día de su fatal accidente.

«Es heavy porque yo no lo conocí. Para mí es el ícono más grande de la televisión chilena, entonces fue un desafío y una responsabilidad gigantesca. Yo quería dejarlo allá arriba», aseguró Julio Jung con relación a este comentado capítulo que generó más de un comentario.

Mientras que, Cecilia recordó su propia experiencia con el accidente. «Cuando pasó yo no estaba en Chile, y me dicen: ‘Felipe iba en un avión militar a la isla y el avión está desaparecido’. Me lo dijeron y tuve la sensación, inmediatamente, de que ya no había vuelta», confesó la ex Miss Universo.

Julio Jung y la relación con sus padres

Por otro lado, sobre la relación con sus famosos padres, Julio Jung contó que su madre fue siempre el sostén de la casa. «Me he denominado más papón que mamón. Mi mamá era la que ponía los límites, los retos, se sentaba a estudiar conmigo. Mi papá, en cambio, es torpe e inútil, le decimos ‘la guagua’ porque no sabe hacer cosas. Es un gran actor, pero es incapaz de hacer un huevo frito o de prepararse un café», indicó.

A los 12 o 13 años vino un gran golpe en la vida del actor, cuando sus padres se separaron. «Mi viejo se portó mal, miró para el lado el caballero. Les agradezco que no vi conflicto, lo terminaron de manera muy civilizada. Mi papá dijo ‘Me voy a cambiar a vivir a dos cuadras de la casa de mi hijo para pasarlo a buscar y a dejar todos los días al colegio y estar presente’. No sentí el abandono de papá», sostuvo.