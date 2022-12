Daniela Aránguiz deja la patá con sensual baile en show de Daddy Yankee

Como te contamos hace poquito, Daniela Aránguiz partió junto a su familia hasta Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Es desde ahí que la influencer se ha dedicado a compartir algunos registros de lo que ha sido su viaje al país del norte.

Y una de las primeras cosas que decidió hacer junto a su hermano Rigeo, es ir a uno de los conciertos de la gira de despedida de Daddy Yankee, aprovechando de mostrar el osado look que eligió. El cual le trajo una serie de críticas por parte de los usuarios.

Pero Daniela Aránguiz no dejó que estos pelambres le quitaran el ánimo, así que llegó hasta el concierto del Big Boss, donde perreo con todo y subió unos sensuales videos, mostrando sus mejores pasos de baile.

Daniela Aránguiz sorprende con sus coquetos pasos en Daddy Yankee

En el primero de los registros que publicó en sus historias de Instagram, la influencer aparece moviéndose al ritmo de ‘Remix’, uno de los primeros temas del setlist de King Daddy en su gira, ‘La Última Vuelta World Tour’.

Pero la cosa no quedó, ya que las historias continuaron, tal como el video que subió más tarde bailando al ritmo de ‘Shaky Shaky’. En esta ocasión, dándolo todo en un perreo de aquellos donde lució su osado outfit que dejó la grande.





La hicieron bolsa por su look

Pese a que Daniela Aránguiz lo pasó más que bien en el concierto de Daddy Yankee, de todas formas se llenó de críticas por el vestuario, con muchos pelándola de que no se veía bien y que su estilo no era de gran clase.

«Con tantas lucas y mal gusto», «Muy chula la vestimenta 🤷🏼‍♀️», «Esta es la versión Coté López pero versión Fruna 😂», «¿Había que disfrazarse?», «Esta se cree mina», «La plata no hace la elegancia» y «El problema es que ya no se da cuenta que no tiene 18 años para vestirse así», es parte de lo que le dijeron.