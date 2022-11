Este sería el millonario sueldo de Daniela Aránguiz en Zona de Estrellas

Durante los últimos días, la grúa televisiva se ha movido como loca, siendo el cambio más sorprendente el de Raquel Argandoña, quien dejó su rol de panelista a ‘Zona de Estrellas’, para sumarse a TV+ con un nuevo estelar de conversación, en reemplazo de ‘Me Late Prime’.

Es en este contexto que durante su ya clásico programa por Instagram, ‘Qué te lo digo’, el ex ‘Me Late’, Sergio Rojas, se refirió ni más ni menos que a Daniela Aránguiz, quien llegó al espacio de Zona Latina para tomar el lugar de La Quintrala. Aunque lo que más llamó la atención, es que contó la firme del sueldo que recibiría por su participación.

El millonario sueldo de Daniela Aránguiz

«Le conté a la gente que Daniela llegó por casi 5 millones de pesos, esa fue la flamante contratación que hicieron», lanzó el periodista en su espacio de copuchas que comparte con Luis Sandoval y Paula Escobar, conocidos panelistas de farándula.

Siguiendo por esta línea, Sandoval se mostró sorprendido por la alta cifra y de inmediato preguntó: «¿Tanta plata tienen en esos canales?» de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Es frente a esto que Sergio Rojas le respondió: «Es que piensa, es plata por plata, porque sacaron a Raquel, quedaron con recursos y esos recursos lo invierten en Daniela Aránguiz».

Aunque el cahuín no se quedó ahí, ya que se refirió a la negociación que tuvo la ex chica Mekano con su nueva estación televisiva. «En la conversación que tuvo con los ejecutivos, no puso ninguna restricción, dijo que iba a hablar de todos los temas, que se le podía preguntar de todos los temas», añadió Rojas en el espacio online.

Ya para cerrar, Del mismo modo, también se refirió al mismo tema, pero en el caso de la Raca con su ex canal. «Raquel, lo que pide expresamente por contrato, era que no podía ni iba a hablar ni referirse de su familia, por lo tanto, eso no se le podía preguntar y la gente de Zona de Estrellas lo tenía súper claro».