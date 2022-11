Teresita Reyes se confiesa tras su viudez: «Tengo miedo de volver a enamorarme»

La noche de este jueves, se emitió un nuevo capítulo de ‘Socios de la Parrilla’, donde conversaron con Teresita Reyes y Mariana Loyola, quienes recordaron su paso por la icónica ‘Machos’, además de contar distintas anécdotas de su vida.

En un momento, Teresita habló sobre los live de Instagram que hace desde la época de la pandemia, y confirmó que los creó por su salud mental durante el encierro. “Andaba con una depresión, muy depre, entonces dije ‘Voy a hacer un live’. Me metí, dije ‘Hola chiquillos míos’, y empezaron a aparecer corazoncitos, y me emocioné”, contó.

Teresita Reyes y el amor

En la siguiente sección del programa, titulada “Seamos Claro”, Pancho le preguntó a Teresita Reyes si se volvería a enamorar tras su viudez, a lo que la actriz se mostró poco convencida. “Me gusta la vida de soltera. Yo creo que tengo miedo de volver a enamorarme. Tengo miedo de entablar otra relación”, dijo, y añadió que un hombre para ella tendría que ser una persona que la haga reír, que sea medianamente culto para no aburrirse y de unos 60 años. “No me quiero enamorar. Quiero tener un amigo”, concluyó.

Además, le mostró un video de los nietos de la actriz, Pancho, Amparo y Blanca, mandándole un saludo. “Uno piensa que quiere a los hijos y que no hay más cariño. Pero vienen los nietos y es una cosa que no sé cómo explicar”, confidenció, más que emocionada.

Por su parte, consultada por su relación con su esposo, el actor Rodrigo Pardow, Mariana indicó que las claves para haber pasado 17 años con él son “tener mucho humor, viajar, salir de la rutina de vez en cuando y ser sinceros. Porque todo el mundo dice que viaja ene y tira ene, y no es verdad”.

Para cerrar el programa, las invitadas jugaron a los dardos respondiendo preguntas debajo de cada globo reventado. Entre otras cosas, Mariana dio a conocer que su peor teleserie fue “Charly Tango” y su colega dijo que la suya fue “Descarado”. Además, Teresita Reyes reveló que fue contactada para interpretar a Lucía Hiriart, pero no prosperó. “Dije que lo iba a pensar. A la semana me dijeron que se cayó el proyecto porque no juntaron la plata”, especificó la querida actriz.