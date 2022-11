Kathy Orellana y su alejamiento de redes sociales: «Estuve hospitalizada»

Hace un tiempo te contamos que Kathy Orellana había decidido dar un giro radical a su vida, pues tras estar en medio de la noticia en varias oportunidades por su comportamiento errático, decidió entrar a rehabilitación gracias a la ayuda de Daniel Fuenzalida.

Pero en las últimas semanas, la chiquilla estuvo bastante desaparecida de las redes sociales, lo que tenía bien preocupados a sus más de 180 mil seguidores en Instagram, ya que las usa especialmente para promocionar sus emprendimientos.

Y hace solo unas horas, Kathy Orellana volvió a publicar un corto registro, en el que explicó los motivos de por qué no había subido nada. «Yo sé que he estado muy desaparecida de mis redes sociales, por motivos de salud estuve hospitalizada. Sí, es cierto» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, agregó que «hoy (ayer), gracias a Dios, fui a mi primer evento. Hace mucho tiempo que no canto. Muchas gracias a todos quienes se han preocupado por mí».

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Kathy Orellana no dio los motivos de su paso por el hospital, pero entregó un esperanzador mensaje: «Lo que no te mata, te hace más fuerte». Junto con agregar que está «Agradecida de tanto cariño. Resiliencia. Mejorando cada día».

La rehabilitación de Kathy Orellana

Como te habíamos comentado, la ex chica Rojo entró hace un tiempo a rehabilitación por su problema con el alcohol y en sus redes sociales dio detalles de este proceso. «No, no estoy consumiendo nada, igual de repente me fumó un cañito para relajarme. Como forma de S.O.S», afirmando que «lo estamos viendo con mi equipo, mis terapeutas, mi psicólogo, mis psiquiatras».

«De verdad creo que Dios es tan poderoso y tan importante en mi vida que pone a los momentos y las personas correctas. Quizás, no quizás, estoy convencida de que todo lo que he pasado era por que lo tenía que pasar» continuó.