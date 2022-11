Sigrid Alegría revela abuso de enfermeros: «Aprovecharon mi estado vulnerable»

Con más de 850 mil seguidores cuenta Sigrid Alegría en Instagram, donde suele compartir fotitos de su día a día, su trabajo en televisión y sentidas reflexiones de distintos temas. Pero ahora, impactó con una fuerte confesión.

Resulta que a través de sus historias, la actriz publicó una noticia de El Ciudadano, donde se informaba de la condena a un enfermero por el delito de abuso sexual, en contra de cinco mujeres que estaban a su cuidado, entre las que se encuentra una menor de edad.

Es en este contexto que Sigrid Alegría escribió un mensaje junto al posteo, donde reveló que ella también sufrió abusos por parte de personal de la salud, mientras se encontraba internada.

«A mí también me pasó… 2 veces! Enfermeros que aprovecharon mi estado vulnerable ya que me tenían con calmantes» escribió la intérprete de ‘Hasta Encontrarte’, sorprendiendo con su lamentable acusación.

Sigrid Alegría se confiesa sobre su adicción

Hace un tiempo, Sigrid Alegría conversó con Martín Cárcamo, donde habló de su antigua adicción a la cocaína, la que comenzó con el fin de no subir de peso. «Desde que empecé a exigirme ser lo más flaca posible para seguir con la pega. Me mantenía flaca con energía… y me servía, me funcionaba, pero llegó un minuto en que yo necesitaba salir.».

«Me sirvió mucho para enfrentar todas las guerrillas dentro de la fama, de la tele y de la competencia… de la belleza, la competencia con mis compañeras, con las otras actrices, con los hombres, que las actrices éramos todas regaladas, y empezaban a manipularte con tus contratos y que las actrices te escondían la ropa» agregó.

Luego de más de 15 años sin consumir nada, Sigrid Alegría confesó por qué decidió hablar por primera vez en televisión de este tema. «Porque me atrevo, porque han cambiado los tiempos, han pasado muchas cosas en Chile que a uno le permiten ser honesta, porque creo que puede ayudar… sé puede salir de las cosas, tienes que tener una buena razón».