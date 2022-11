Karol Lucero se confiesa: «Yo no estoy en contra de las funas»

La noche del martes, Karol Lucero volvió a la televisión como invitado a ‘Juego Textual’, donde se confesó sobre distintos temas, pasando por su carrera en televisión, su vida personal y las críticas que ha recibido en el último tiempo.

Para comenzar consultaron si acaso pensó en irse de Chile tras las funas en el estallido social. Pero él aseguró que «Creo que huir de situaciones de dificultad es una cobardía. Nunca he hecho nada, no voy a huir del país que amo. Abdicar de mi carrera o de mis sueños era imposible, y mis sueños están en Chile».

Según confesó Karol Lucero, aún no tiene certeza de por qué su nombre fue usado como símbolo durante el estallido. “Me cuesta entenderlo, porque hasta septiembre de 2019 era todo perfecto, y en octubre todo cambió (…) Yo le puedo caer bien o mal a alguien, pero de ahí a salir a marchar, creo que las personas que salieron con carteles no hicieron más que perder el tiempo en una de las oportunidades más grandes que hemos tenido en la historia para alzar la voz”, señaló.

Junto con esto, afirmó que las funas deberían usarse en los casos que realmente lo ameritan, no en el suyo. “Yo no estoy en contra de las funas a personas que están condenadas por algún delito y la justicia no ha hecho su trabajo, o un tipo que violó o acosó y estuvo un par de meses en la cárcel y ahora está en la calle. Para esos tipos, la funa o la justicia que se hace en redes sociales está justificada. Pero yo jamás he tenido una denuncia por acoso, por estafa, por violación ni por nada. Se me imputan delitos que no he cometido y no sé cómo esto creció tanto”, manifestó.

La salida de Karol Lucero de la radio

Consultado por posibles motivos que se esgrimieran, el comunicador confidenció que hubo una época en que se hicieron públicos algunos excesos de su parte. “He cometido errores en el pasado pero cada uno de esos errores ha sido un aprendizaje”, dijo. Sobre lo mismo, profundizó acerca del episodio donde, en 2018, circuló un video en el que salía conduciendo su programa en Radio Carolina mientras supuestamente realizaba actos indecorosos.

“Se me escapó de las manos, fue una situación que no debería haber ocurrido”, indicó, calificándolo el episodio como una “mala broma” y un motivo totalmente desproporcionado para castigarlo. Según dijo, incluso si el acto hubiese sido real, “no sería para funar a una persona en la calle”.

“A mí me suspendieron de mi trabajo. Yo trabajé 13 años en la radio, con una conducta intachable, y por un error no puedes echar a una persona. También ofrecí disculpas públicas en un canal de TV. ¿Qué más tenía que hacer o qué más me tenía que pasar por una mala broma?”, señaló Karol Lucero.