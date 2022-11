«Es muy nuevo para mí»: María Luisa Godoy y las primeras semanas con su retoño Domingo

En septiembre, María Luisa Godoy se convirtió en mamita por quinta vez, tras la llegada de Domingo a su vida, lo que la tiene más que chocha, compartiendo con sus seguidores en Instagram, adorables fotitos del pequeño solo y junto a sus hermanos mayores.

Y a dos meses del nacimiento del bebé, la animadora se contactó con el ‘Buenos Días a Todos’ para hablar de lo que han sido estas primeras semanas. Hay que recordar que el niño nació con Síndrome de Down, tras ser diagnosticado durante el embarazo, lo que ha significado un nuevo desafío.

«Estoy tan feliz, estoy en uno de los momentos más alegres de mi vida, porque ya tengo a mis cinco cachorros, toda una pandilla, con todo lo que implica eso. Es su buena pega», comenzó señalando María Luisa Godoy en el espacio de TVN.

Sobre cómo sigue Domingo, la periodista no dudó en afirmar que «está muy rico, estoy muy feliz porque sanito, entonces, ¿qué más puedo pedir? Está sano, bien. Los hermanos, los cuatro son increíbles (…) son muy hermanables todos».

María Luisa Godoy y los desafíos con el pequeño Domingo

Por otro lado, María Luisa Godoy reveló que el pequeño tiene «que hacer kinesiología de lunes a domingo, el próximo mes ya parte con fonoaudiólogo, que es parte de todo lo que implica tener una condición». Junto con señalar que «Estamos aprendiendo, porque es muy nuevo para mí, pero estoy feliz».

Además, María Luisa Godoy habló del tierno video en el que aparece su hijo Ignacio llenado de besos a su hermanito. «Esa imagen de Ignacio dándole besos a Domingo, así me despierto todas las mañanas. Ya tiene un horario (Domingo), toma papa a las seis de la mañana, y llega Ignacio a mi cama, y estamos los tres y le empieza a dar besos».

Aunque de todas formas, confesó que «me pone un poquito nerviosa, porque (…) aquí han pasado todos enfermos el año entero, entonces me pone muy nerviosa que no lo contagien», asegurando que no se ha enfermado de nada.

Para cerrar, aseguró que ahora está enfocada en ayudar a trabajar la musculatura del pequeño, pues es una de las características que más afectan a las personas con Síndrome de Down.

«Quiero darle papa ojalá tres años para que desarrolle mucho la musculatura de la mandíbula, y hasta el momento va como avión. Por eso tiene que tener kinesiología todos los días, para desarrollar la musculatura. La kine me dice que va increíble, ya está haciendo ejercicio para niños más adelantados. Así que vamos como avión» señaló María Luisa Godoy.