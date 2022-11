«Quien fuera agua»: Karol G enciende las redes con fotos en traje de baño

En varias ocasiones te hemos contado que Karol G es una de las artistas latinas más populares del último tiempo. La colombiana que en mayo pasado se presentó en nuestro país con su ‘Bichota Tour’, ha dejado la grande gracias a sus movidas canciones.

Y su éxito en el mundo de la música, también se traslada a las redes sociales, donde solo en Instagram, supera los 57 millones de seguidores, que están más que atentos a todo el contenido que pública. Pues la chiquilla no solo se dedica a compartir registros de sus nuevos lanzamientos, sino que también de su día a día.

Pues luego de mostrar su radical cambio de look, dejando atrás su cabello azul por un brillante rojo, en estos últimos días, Karol G se ha llenado de piropos gracias a osados registros en los que ha dejado casi nada a la imaginación. Tal como ocurrió con el posteo de las últimas horas.

Resulta que la Bichota compartió una serie de postales, luciéndose desde una piscina con un ajustado traje de baño, con el que dejó a la vista su trabajada retaguardia. Fotitos que acompañó con un mensaje que muchos fanáticos pensaron podría tener relación con una nueva canción.

Karol G se llena de piropos por sus fotitos

«Juré que no me iba a coger de ningún culito … y aquí me tiene hablándote bonito 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦 13″, escribió Karol G para acompañar el posteo que en cosa de minutos consiguió más de cuatro millones de me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores que quedaron vueltos locos.

Algunos de los comentarios que le llegaron decían: «Eres la mejor»; «Con ustedes la mujer más hermosa del mundo»; «Mírala que bonita»; «Quien fuera agua para recorrer tu escultural cuerpo»; «La más bonita»; «te amo mi bichota»; «que es lo que tengo que hacer pa encontrarme una sirenita así» y «La mas bella».