Mario Mutis de Los Jaivas conversó con Radio Corazón tras show de La Combo Tortuga

La jornada de este sábado, los chiquillos de La Combo Tortuga están celebrando su cumpleaños 10+1, con un manso show, repleto de artistas de lujo. El que incluyo a una de las bandas más importantes de nuestro país, estamos hablando ni más ni menos que de Los Jaivas.

Es en este contexto que en su Radio Corazón, Julio Stark, conversó con Mario Mutis, su bajista y vocalista, sobre lo que significó esta presentación, además de hablar sobre su extensa carrera y lo que esperan a futuro.

Para comenzar, el histórico músico aseguró que «estamos contentos de haber sido invitados a esta fabulosa fiesta, en que La Combo Tortuga cumple 11 años. Y no es la primera vez, ya estuvimos en un cumpleaños anterior, hace unos cinco, seis años atrás, en el (teatro) Caupolicán, en una fiesta enorme y hoy día es más enorme. Así que felicidades a La Combo Tortuga, que sigan cumpliendo muchos más».

Tras esto, Julito le mencionó a Mario Mutis el aniversario de Los Jaivas, quienes el 2023 celebran sus 60 años de historia. Además de preguntarle sobre su regreso a los escenarios tras la pandemia.

«Ahora llegamos hace un ratito de La Serena, tocamos anoche ante un público de 10 mil, 12 mil personas, en un festival que se llama ‘Ilumina’, que tenía que ver mucho con la ecología, la biodiversidad, el cuidado del planeta y fue un concierto muy bonito, la gente lo pasó muy bien, estaba muy fresquito».

La relación de Los Jaivas con La Combo Tortuga

Pasando a otro tema, nuestro locutor le consultó a Mario Mutis, cómo es que se conocieron con La Combo Tortuga, tanto así que ya han sido invitados en varias ocasiones a participar de sus cumpleaños.

«Nos conocimos porque ellos hicieron una versión de ‘Pregón Para Iluminarse’, y nos llamó mucho la atención, porque lo hicieron con su sistema de música, su ritmo, su onda y les quedó muy bueno, muy entretenido. Nosotros en las fiestas, en todas las cosas ponemos su versión, es muy buena la versión».

Siguiendo por esta línea, el vocalista de Los Jaivas agregó. «Entonces ahí nos conocimos y después ellos nos invitaron a su cumpleaños y ahora de nuevo nos invitan a el cumpleaños número once».

Los 40 años de Alturas de Machu Pichu

Por otro lado, Julio Stark le recordó que también están celebrando los 40 años de Alturas de Machu Pichu de forma atrasada. «Es que cuando uno está a estas alturas de la vida con tantos años, vamos cumpliendo aniversarios de miles de cosas» respondió Mario Mutis.

Frente a esto, nuestro locutor le contó una historia personal, ya que el primer concierto al que asistió resulta ser ni más ni menos que uno de Los Jaivas, en 1983, cuando tocaron Alturas de Machu Pichu. Lo que es un especial momento para él.

«El disco lo hicimos el año 81, lo creamos, lo grabamos, viajamos a Perú en Machu Pichu con Vargas Llosa y todo el cuento. Pero el año 81 no podíamos tocarlo en vivo porque no sabíamos tocarlo en vivo, es distinto grabar, uno graba la guitarra, la batería, se va grabando por partes. Pero para subirse al escenario uno tiene que ensayar y buscar los efectos para el en vivo y eso no lo pudimos hacer hasta 1983 cuando volvimos a Chile, en Viña.