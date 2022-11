Daniela Aránguiz explotó por atrevido mensaje de seguidor: «Qué asqueroso»

La chiquilla en las últimas semanas estuvo metida hasta las patas en diferentes polémicas, lo que generó comentarios de todo tipo en las redes sociales. Ahora, Daniela Aránguiz de nuevo se encuentra en el ojo del huracán luego de exponer de manera pública a un seguidor por mandarle un atrevido mensaje.

A través de sus historias de Instagram la ex chica Mekano mostró su molestia luego de que un usuario le escribiera una sugerente propuesta debido a su separación, a pesar de estar casado.

“Que bella estás Dani. No caiga usted por amores, debe levantarse (le dije). Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Te felicito por dejarlo. Eres mucha mina y siempre te lo dije”, escribió el hombre en la red social, lo que generó la molestia de la influencer. “Qué asqueroso ¡Y casados!”, comentó Daniela Aránguiz.

El conflicto entre Daniela Aránguiz y la fiera

Recientemente te contamos que Pamela Díaz dejó la grande, luego de contar durante su podcast, los motivos que la llevaron a pelearse con Daniela Aránguiz, justo cuando cuando había viajado a su casa en Brasil. «Yo dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias» contó.

Tras esto, aseguró que «le dije que si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’. Entonces, yo le dije sorry pero como que nada, porque yo creo que uno si se puede arrepentir de tratar mal a una suegra, que se acuerdan que dijo ‘vieja conche…”, y no sé cuánto».

Es en este contexto que en el último capítulo de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz no quiso quedarse callada, así que de inmediato partió a responderle sin filtro, contando su propia versión de lo que ocurrió en esa oportunidad.

¿Qué pasó con las chiquillas?

Para comenzar, la ex chica Mekano señaló que «Yo sí esperé a Pamela con mucho cariño en mi casa, le abrí las puertas de mi casa como muchas veces. Cociné especialmente para ella y no me arrepiento. Sí tenía guardias… A ella le habría gustado irse con uno de mis guardias».

Junto con esto, dejó la grande entre sus compañeros de panel al confesar: «Yo nunca fui amiga de ella. Éramos un grupo de amigos con Jorge, él se juntaba con Manolo. Una vez Manuel Neira se me tiró y ahí comenzaron los conflictos con Pamela Díaz. Empezó como a coquetearme, obviamente yo nunca lo pesqué. Ahí iniciaron las distancias».

Además, aprovechó de revelar que le molestó. «Mi suegra estaba ahí, presente. (…) La Pamela va y le dice a mi suegra: ‘Y tú cómo aguantaste que esta te tratara así, así y así’. Entonces le respondí: ‘Este problema es conmigo, no con mi suegra. Si quieres meter a las suegras, hablemos de la mamá de Manuel’. Pamela me quedó mirando helada. Encontré una falta de respeto que lo hiciera en mi casa».

Ya para cerrar, Daniela Aránguiz le mandó una advertencia clara a Pamela Díaz. «Ella dice cosas a la cara igual que yo. Ella tiene que entender si dice algo, también le van a responder. Yo no te tengo miedo, cero. No le tengo miedo ni a ella ni a nadie».