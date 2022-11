Bad Bunny «volvió» al Estadio Nacional: así fue la divertida imitación de Stefan Kramer

Bad Bunny se presentó en nuestro país hace poco más de una semana, en el marco de sus dos conciertos en Santiago de Chile (28 y 29 de octubre). Después de aquellos shows, Don Francisco realizó unas controversiales declaraciones sobre el puertorriqueño, días antes de la nueva edición de la Teletón.

En ese contexto, el conejo malo «volvió» al coloso de Ñuñoa para conversar y arreglar su relación con Mario Kreutzbeger. Sin embargo, este no fue el verdadero Bad Bunny, sino que uno muy parecido gracias a la increíble caracterización de Stefan Kramer en una nueva imitación que, en esta ocasión, apuntó a Benito.

La respuesta divertida respuesta de «Bad Bunny» en la Teletón

«Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'», fueron las comentadas palabras de Mario Kreutzberger que tuvieron su respuesta en el Estadio Nacional.

A través de una nueva rutina de humor que tuvo como foco de la atención la imitación a Benito, Stefan Kramer jugó con las declaraciones de Don Francisco. Esto mediante la interpretación de canciones como «Si veo A Tu Mamá», «Yonaguni», «Me Porto Bonito» y «Moscow Mule». En esa misma línea de comedia, el humorista también le cambió la letra a «El Bailongo» y «El Pachi Pachi» de Don Francisco.

Kramer también bromeó con el histórico animador diciéndole «cabezón» y con Pancho Saavedra (quien también estaba en la rutina), tratándolo de «mamabicho comecazuelas». Esto junto con presentar su propia versión del hit «Tití Me Preguntó», cambiando la letra al hacer alusión a varios virales de Chile, provocando las risas en el recinto capitalino y en redes sociales.