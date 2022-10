«Golosa»: Ignacia Michelson saca suspiros con fotito a potope

Más de 2.2 millones de seguidores tiene Ignacia Michelson en su cuenta de Instagram, donde siempre enamora a su público con destapadas postales en las que deja nada a la imaginación y registros de sus diferentes trabajos como DJ en fiestas.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que la polémica ex chica reality dejara la grande entre sus fanáticos, al compartir una picarona fotito, en la que aparece tal como Dios la echó al mundo y solo sosteniendo una gran paleta morada.

«No cuentes tus penas, los buitres se abalanzan sobre los animales heridos», escribió Ignacia Michelson para acompañar el registro, que en cosa de minutos consiguió más de 26 mil me gusta y decenas de comentarios en los que no dudaron en llenarla de piropos.

Algunos de los mensajes que le llegaron dicen: «Diosaaa po»; «Medio Loly 👏👏 me caes bien guapa»; «Eres un bombón»; «Eres una belleza»; «Que guapa y sexy muñeca te amo»; «Golosa»; «Buen chupete»; «Que preciosa eres»; «Manso loly»; «Bella pareces un ángel»; «Wn te amo»; «bellas curvitas mi amor»; «mea mina tiene marcianeke» y «Brillas con tanta Lindura».

Ignacia Michelson y los rumores de quiebre con Marcianeke

Hace algunos días, comenzaron a circular fuertes rumores de alejamiento entre Ignacia Michelson y Marcianeke, luego de que dejaran de publicar contenido juntos. Es por lo mismo que la chiquilla decidió salir a responder en sus historias de Instagram.

«Estuvimos distanciados, no peleados». Junto con agregar que «quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante».

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson mencionó que «Nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue».

«Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa» cerró.