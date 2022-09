Laura Prieto comparte sorpresivo anuncio: «Lo tenía guardadito»

Con casi un millón de seguidores cuenta Laura Prieto en Instagram, donde siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su vida diaria, además de sus emprendimientos y proyectos laborales, junto con algunas coquetas postales, que siempre la llenan de piropos.

Es en este contexto que recientemente la chiquilla dejó bien preocupado a su público, luego de compartir una serie de historias, en las que dio a conocer que entrará a pabellón para someterse a unas intervenciones.

«Buenos días babies. Quiero contarles algo que lo tenía guardadito… Mañana me someteré a una cirugía que la debo hacer por salud y también algunos cambios que quiero hacer personales» escribió en el primer registro que subió Laura Prieto a la red social.

Junto con esto, la uruguaya aprovechó de pedir buenas energías para este proceso, además de mencionar que está segura de que este es un proceso por el que pasan muchas mujeres, por lo que quería relatarlo para que el resto lo conociera.

Laura Prieto y sus cirugías

En varios videos de Instagram, Laura Prieto comentó que «Me puse prótesis mamarias hace muchos años y se encapsularon muy duras, no están muy bien. Además me saqué un lipoma, que es un tumor de grasa, no es maligno pero sí se está adhiriendo mucho al hueso».

Siguiendo por esta línea, relató que aprovechando su paso por el quirófano, se hará «unos retoques», los que no quiso adelantar.

«Me costó mucho tomar la decisión, llevo meses recorriendo, averiguando y me decidí por dos profesionales que me van a ayudar. Contenta, pero nerviosa, voy a estar contándoles qué es lo que pasa conmigo estos días» reveló.

Y para cerrar, Laura Prieto mencionó que «voy a aprovechar estos días para desconectarme para recuperarme. Todo esto tiene que ver con cambios que vienen de adentro hacia afuera. De muchos hábitos, actitudes emocionales, de día a día, que quiero cambiar y mejorar».