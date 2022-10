Martín Cárcamo animará un capítulo de ¡Qué Dice Chile! disfrazado de Beetlejuice

Esta jornada especial por la celebración de Halloween, no pasará desapercibida en ¡Qué Dice Chile! de la mano de Martín Cárcamo. El animador del programa de concurso familiar se motivó y pasó por un extenso trabajo de maquillaje para conducir el capítulo totalmente disfrazado.

Pero el «rubio natural» no será el único en caracterizarse para la ocasión. Puesto que por tratarse de la celebración de la Noche de Brujas, el episodio será totalmente especial. Tanto el estudio como los participantes estarán caracterizados durante todo el capítulo.

¡Qué Dice Chile! y un capítulo lleno de terror

«Este especial de Halloween va a ser espectacular porque son equipos que no habían podido clasificar y avanzar, y todos vamos a estar disfrazados y caracterizados», comenzó diciendo Martín Cárcamo sobre el capítulo especial.

Además, el animador también señaló: «acondicionamos todo el estudio para la ocasión y tendremos una obertura con bailarines estilo Halloween, lo que va a estar muy gracioso y en la línea de este programa. Yo creo que a los niños les va a encantar, es muy lúdico, renueva el programa y es la esencia del juego», explicó el conductor sobre el episodio.

El «rubio natural» conducirá todo el programa maquillado y vestido como Beetlejuice, el icónico personaje de la película de Tim Burton del mismo nombre, en una notable caracterización que tomó horas de trabajo.

«Fueron dos horas de maquillaje y harto tiempo preparando el vestuario. Escogimos Beetlejuice porque es un personaje disruptivo, sarcástico, simpático, querible y que me permitía animar y moverme con facilidad, porque este es un programa muy físico. Me gusta el personaje porque es muy reconocible, gracioso y provocador. Yo me entregué al equipo de producción, maquillaje y peluquería, y me saco el sombrero frente a ellos”, agrega el conductor sobre la iniciativa.

El capítulo de hoy enfrentará a la familia de «Los Díaz» versus «Los Turislocos», y todos ellos estarán caracterizados de personajes de la cultura pop, desde Cruella de Vil hasta Annabelle.