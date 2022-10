Gigi Martin por la muerte de su hermano: «Es muy difícil sacarse esa culpa»

La noche de este domingo, se emitió una nueva entrevista sobre De tú a tú, donde Martín Cárcamo conversó con Gigi Martin, quien se confesó sobre su extensa carrera en la comedia, además de su compleja infancia y los duros momentos que ha enfrentado en su vida.

Para comenzar, reveló que nació de una familia muy humilde, con un padre obrero. “Mi papá era un tipo muy conservador, yo le vine a conocer la voz a los 30 años recién porque hablaba muy poco, era un tipo muy introvertido, correcto y retón, retaba por cualquier cosa”, recordó.

La mayor constante en su infancia fue la pobreza, según narró. “Éramos como nómades, pasábamos cambiándonos de casa, de barrio. Vivimos en San Miguel, después en Santa Elena, San Bernardo. Fue una infancia de mucha carencia”, dijo, recordando que en una época incluso vivieron en un galpón sin techo que les prestaron.

“Veíamos las estrellas, era como un hotel de 20 mil estrellas. Mi mamá nos tapaba con abrigos, con la misma ropa. Era una gran pobreza”, indicó.

Cuando lograron tener casa, fue una mediagua que construyeron en Villa Frei, y Gigi Martin compartió pieza con sus tres hermanos. “Dormíamos tan apretados que todos soñábamos lo mismo”, bromeó, y recordó que no conocieron el alcantarillado en esa época.

“Yo vengo de la época del baño de cajón. No sabes lo que era un baño de cajón a las 3 de la tarde en verano”, dijo en el espacio de Canal 13.

La dura pérdida de su hermano mayor

En medio de la entrevista, sus hermanos, Óscar y Pablo, le mandaron saludos. Eso hizo que Gigi Martin recordara uno de los momentos más duros de su vida, que fue la pérdida de su hermano mayor, Quintin.

“Yo con Quintin era muy yunta porque jugábamos fútbol. Cuando falleció me quedé cojo, me quedé sin un pie”, señaló, y recordó que su fallecimiento se dio cuando estaban muy distanciados debido a que Quintin trabajaba con Mauricio Flores en Morandé con Compañía, y a veces hacían chistes que referenciaban a Gigi, en ese entonces enemistado con Flores.

“Yo dije ‘Mi hermano murió para mí, ya no existe’. Y a los dos o tres meses mi hermano murió”, reveló el comediante.

Tras enterarse de su muerte por un paro cardiorrespiratorio, Gigi sintió una gran culpa por haber renegado de su hermano: “No se lo doy a nadie. Es como que no está pasando, que es mentira. Es muy difícil sacarse esa culpa. Aún me da vuelta”.

Asimismo, la tragedia le permitió reencontrarse con Flores en el velorio. “De repente miro para el lado y estaba Mauricio. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, y nos encontramos a los pies del lecho de mi hermano muerto. Nos abrazamos, yo lloraba desconsoladamente”, reveló.

Tras la muerte de Quintin, su madre no volvió a ser la misma. “Empezó a decaer y decaer. Le vino una depresión catatónica, que se empiezan a tullir, ya no hablaba. Yo la extraño mucho porque ella se preocupaba cuando me veía en la tele. Me decía: ‘Hoy estuvo un poquito fome, búsquese más chistes buenos’”, recordó.