Camila Recabarren encontró el amor con una instructora de yoga

Hace un tiempo que Camila Recabarren volvió a la palestra, tras estar por varios meses desaparecida. Resulta que la chiquilla agarró todas sus cosas y partió junto a su retoña a vivir a Estados Unidos, desde donde no se supo nada de ella.

Pero todo cambió, luego de que una mujer saliera a funar a la ex Miss Chile por el no pago de arriendo. «Dejó el departamento todo sucio, quebró cosas, dejó cosas en mal estado… Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente».

Es en este contexto que Camila Recabarren retomó su actividad en redes sociales, donde compartió un comunicado, asegurando que ya no estaba para entrar en polémicas y negar las acusaciones en su contra. Además, comenzó a mostrar su vida como vendedora ambulante en el país del norte.

Y ahora la chiquilla está de vuelta en nuestro país, donde conversó en exclusiva con la revista Sarah, contando algunos detalles de lo que fue su paso por Estados Unidos y los difíciles momentos que vivió allí.

«Tuve que robar en el supermercado para poder tener comida para mi hija, pero no me hace una peor persona. Lo tuve que hacer y fue parte del viaje. Acá en Chile no lo haría, pero allá nadie me conocía» es parte de lo que relató Camila Recabarren.

El nuevo amor de Camila Recabarren

Pero no solo de su viaje habló la ex chica reality, quien también aprovechó de revelar que en su regreso a nuestro país, incluso encontró el amor, contando que hace un buen tiempo que está en una relación con una instructora de yoga.

«Nos conocimos por Instagram y hemos mantenido una relación que para mí ha sido de cambios en cuanto a lo amoroso» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, Camila Recabarren agregó: «Estoy haciendo cambios en mis relaciones en general, quiero sentirme amada. Antes yo ponía obstáculos. Igual, me cuesta estar en una relación, porque amo mucho mi libertad, y debe ser difícil para ella aceptarlo, pero estamos bien».

«No necesito a alguien al lado todo el tiempo, y sobre eso se funda la confianza y la relación. Confiamos mucho la una en la otra. Yo le estoy enviando amor y ella a mí» cerró sobre su relación.