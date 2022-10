Aseguran que José Luis Repenning ya tendría nuevo amorcito

Hace meses que corren fuertes rumores de relación entre José Luis Repenning y Priscilla Vargas, pues al parcito se le ve de lo más cariñoso a través de redes sociales e incluso en televisión, por lo que muchos asumen que hay algo más entre ellos.

Pero estas especulaciones solo aumentaron cuando los periodistas dejaron Mega para unirse a Canal 13, convirtiéndose en los nuevos animadores del matinal Tu Día.

En este contexto, José Luis Repenning señaló que «trabajar con alguien tan partner es algo clave para que los proyectos funcionen bien. Complementarse con tu dupla hace mucho más sencillo todo y trabajar con la ‘Pri’ es como andar en bicicleta».

Y al parecer, sería cierto que existe solo una amistad con Priscilla Vargas, pues de acuerdo a nueva información que comenzó a circular, el comunicador ya tendría un nuevo amorcito.

¿Quién es el nuevo amor de José Luis Repenning?

Resulta que en Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez contó la papita sobre la relación de José Luis Repenning. De acuerdo a lo consignado por Página 7, la periodista afirmó que con Priscilla efectivamente estuvieron juntos, pero que todo terminó cuando ella se cambió de estación televisiva.

Aunque esto no es todo, pues Vargas no habría estado muy contenta de volver a trabajar con su colega en el mismo lugar. «No le gustó nada, le cayó como plomo porque no estaban en buenos términos» señaló en el espacio de Zona Latina.

«Ellos terminaron hace tres meses, pero sí hubo una relación. Anduvieron siete u ocho meses» continuó, además de indicar que José Luis Repenning y Priscilla Vargas retomaron su amistad para terminar con los rumores.

Y la cosa no se queda ahí, ya que ahora el periodista tendría un nuevo amorcito, luego de terminar la relación con su compañera. «Está saliendo con una chiquilla que no es Priscilla. Por eso se encarga de desmarcarse de cualquier romance con ella», junto con mencionar que llevarían cerca de un mes.