Tonka Tomicic vuelve a la animación con programa de sexo

Hace un largo tiempo que Tonka Tomicic está alejada de la televisión, pues luego de que terminara su participación en el programa de talentos ‘Starstruck’, donde estuvo como jurado, no se ha conocido de ningún nuevo proyecto en el que esté involucrada la animadora.

Pero esta sequía estaría llegando a su fin, luego de que el propio rostro de Canal 13 anunciara que está a cargo de un nuevo espacio, solo que no en televisión, sino que a través de YouTube.

Así es como lo dio a conocer la propia Tonka Tomicic por medio de la plataforma de videos, donde compartió un adelanto del nuevo programa que estará liderado por ella y el cual será ni más ni menos que sobre sexo.

«Tenemos que hablar de sexo» es el nombre del espacio que traerá de vuelta a las pantallas a la comunicadora, quien incluso tendrá invitados de lujo, como Pamela Leiva, Jorge Zabaleta, Thati Lira, Cristina Tocco y Rodrigo Muñoz.

Eso si, se debe mencionar que aún no hay información sobre la fecha de estreno del nuevo programa de Tonka Tomicic, lo único que se dio a conocer es que será «pronto».

Tonka Tomicic y su nueva pasión

El que ya no esté en pantalla no significa que la presentadora de televisión no tenga cosas por hacer, y así lo ha demostrado ella en redes sociales, donde en julio pasado sorprendió al mostrar su nueva pasión.

Se trata del baile, lo que Tonka Tomicic ha estado practicando en la academia de Angel Torrez, siendo él mismo quien le hace clases de distintos tipos de disciplinas.

Y hace pocos días la conductora compartió en Instagram un nuevo video donde aparece moviéndose al ritmo de la canción Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

«Otra música, otro estilo de baile 💃🏿 A seguir entrenando con disciplina, rigor y ♥️ Gracias Ángel #baile», escribió Tonka Tomicic junto a las imágenes que sacaron aplausos.