Raquel Argandoña arremete sin filtro contra Mauricio Pinilla: «¿No le da vergüenza?»

La polémica de las últimas horas, es sin duda la protagonizada por Mauricio Pinilla con Natthy Chilena. Esta comenzó luego de que la ex escort compartiera una serie de historias en Instagram en las que se le puede ver de carrete en el departamento del exfutbolista.

Resulta que la chiquilla subió unos videos entrando al supuesto nuevo hogar del rostro de TVN, donde aprovechó de agregar: «Un domicilio piola». Mientras que en otro registro se puede ver a Pinigol sentado con los brazos cruzados, acompañado del mensaje «con mijito rico».

Es en este contexto que en Zona de Estrellas, Adriana Barrientos comentó sobre Mauricio Pinilla. «No puedo creer que ese hombre espectacular le haya puesto un Uber, le haya dado dinero y la haya invitado a su casa cuando hay varias que irían gratis».

Raquel Argandoña contra Mauricio Pinilla

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras esto, Raquel Argandoña, no dudó en irse con todo en contra del ahora comunicador. «Por eso yo siempre dije que era tonto y pajarón, siempre… Más encima lo comparan con Felipe Camiroaga, yo dije ‘¿por dónde?’ Ahí lo tienen, tonto más encima. ¡Qué picante!».

«Yo creo que está con la autoestima baja porque pagarle a una mujer para estar una noche con él… Debe estar muy mal (…) Debe ser producto de la separación porque tengo entendido que, parece, había alguna posibilidad remota de volver con su mujer» continuó la Quintrala en el espacio de farándula de Zona Latina.

Para cerrar, Raquel Argandoña, volvió a dedicarle unas cuantas palabras a Mauricio Pinilla sobre la polémica con Natthy Chilena. «¿A él no le da vergüenza estas imágenes que esta niña subió?», lanzó.

Hay que mencionar que la propia ex escort se refirió al registro, asegurando que «Estábamos todos locos ayer la verdad, estábamos todos locos y de repente salió la cara de él. Yo estaba sola con él, había una chica, y después yo me quedé sola con él y me fui, nada más que eso. Somos amigos de hace tiempo».