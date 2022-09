«Yo estaba sola con él»: Ex escort Natthy Chilena sube video junto a Mauricio Pinilla

No cabe duda que Mauricio Pinilla ha estado en el centro de la noticia luego de que anunciara su separación con Gissella Gallardo. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que posteriormente comenzaron a correr fuertes rumores de una supuesta relación con Gala Caldirola, la que de inmediato fue desmentida por la española.

Aunque ahora definitivamente quedó la grande, pues el futbolista fue vinculado con la ex escort y creadora de contenido para adultos, Natthy Chilena. Esto luego de que la propia chiquilla subiera unos registros en sus historia, donde supuestamente está en su departamento.

«Un domicilio piola», escribió la modelo chilena a través de sus historias de Instagram, llegando al supuesto nuevo departamento de Mauricio Pinilla en Lo Barnechea.

Asimismo, la ex escort terminó de dejar la grande con un video junto al exfutbolista con el mensaje «con mijito rico» y enfocando a Mauricio Pinilla, quien estaba sentado de brazos cruzados a su lado.

Se debe mencionar que esta no es la primera vez que Natthy Chilena salta a la noticia por un tema similar. Ya que a principios del 2021, se viralizó un registro en el que supuestamente aparecía junto a Luis Jara. Esto debido a que se podía escuchar la voz del artista, quien negó rotundamente lo ocurrido.

¿Qué dijo Natthy Chilena sobre Mauricio Pinilla?

Es frente a esta situación que la propia Natthy Chilena conversó con Duplos tras la viralización del video, quien entregó detalles de los registros subidos a su red social.

«Solo compartimos, me invitó a su departamento, pero como amigos», comenzó diciendo la chiquilla al medio antes mencionado.

Junto con esto, la chiquilla también señaló: «Estábamos todos locos ayer la verdad, estábamos todos locos y de repente salió la cara de él. Yo estaba sola con él, había una chica, y después yo me quedé sola con él y me fui, nada más que eso. Somos amigos de hace tiempo», complementó.

«Quiero dejar en claro que no ha pasado nada con él, desde hace cinco meses que yo no he tenido nada con él, nada… Lo conozco hace tiempo, pero hace cinco meses que nada, nade sexual ni nada de nada», detalló Natthy Chilena aclarando su relación con Mauricio Pinilla.