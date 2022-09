Diana Bolocco y su momento más difícil en Mucho Gusto: «Empecé a sentir mucha angustia»

La noche de este lunes finalmente se vivió el esperado estreno de ‘Buenas Noches a Todos’, el nuevo late show a cargo de Eduardo Fuentes, quien tuvo como primera invitada ni más ni menos que a Diana Bolocco, con quien conversó sobre diferentes temas.

Pese a esto, uno de los temas que más llamó la atención al público, es cuando la hermana de nuestra ex Miss Universo se refirió a su llegada a Mucho Gusto y cuál fue el momento más difícil de su estadía en el matinal de Mega.

Diana Bolocco y su paso por Mucho Gusto

Hay que recordar que actualmente Diana Bolocco está de vuelta en el espacio matutino de Mega, a solo semanas de su salida, esto luego de que José Antonio Neme viajara a Londres para cubrir la muerte de la Reina Isabel II.

Es en este contexto que la animadora se refirió a uno de los momentos más complicados que vivió durante su estadía en Mucho Gusto, que fue el comienzo de la pandemia por el Covid-19. «Era un periodo de mucha incertidumbre, mucho miedo, porque daba la sensación de que todo iba decantando» afirmó.

Siguiendo por esta línea, Diana Bolocco agregó que «Ninguno de nosotros había vivido, con el miedo al contagio, con la sensación superextraña. Un montón de programas dejaron de emitirse por razones obvias, pero nosotros estábamos trabajando como todos los días».

«Dimos muchas malas noticias durante mucho tiempo. Haciendo énfasis en los informes diarios de contagiados y fallecidos. Yo no era consciente en ese momento, pero lo sentí luego» continuó, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

«Me costaba mucho dormir y le empezó a pasar la cuenta a mi cuerpo. Empecé a sentir mucha angustia porque, claro, yo afortunadamente en mi entorno familiar y cercano no tuve ninguna pérdida; nadie murió, pero ver el dolor en gente cercana; y además informar eso todos los días, te pasa la cuenta» afirmó Diana Bolocco.

Para cerrar, la periodista aseguró que «Por primera vez en mi vida sentí lo que era un poco de angustia. Me costaba dormir, estaba en un estado de vigilia constante, y eso le pasa la cuenta a tu cuerpo. No era consciente, era como una máquina; pero lo vi después y me veo en fotos de esa época, y me encuentro súper distinta».