Chino Ríos y su mensaje durante el Plebiscito Nacional: «Pido perdón a la gente atacada»

Marcelo Ríos hizo noticia durante fines de esta semana, después de entregar su opinión, tras el ataque a Simón Boric (hermano del Presidente Gabriel Boric) en las afueras de la Universidad de Chile.

En ese momento, el exnúmero 1 del mundo en tenis expresó que claramente fue una agresión. Sin embargo, que la defensa de Simón Boric por medio de los golpes no fue la correcta. «Es inaceptable y menos del hermano del Presidente», dijo el Chino Ríos asegurando que el Gobierno estaba cada vez peor.

Sin embargo, durante este domingo de votación, el ex tenista profesional entregó un «mensaje de paz» durante el transcurso del Plebiscito de Salida.

Chino Ríos y la unión que quiere para Chile

Después de compartir una foto de baja calidad y excusarse por la misma, Marcelo Ríos indicó que han sido días de «recibir muchas críticas, amenazas y descalificaciones».

Además, después de realizar sus declaraciones y malos tratos respecto a su opinión para la votación de este domingo, el Chino hizo un mea culpa.

«Pido perdón a la gente atacada y me doy cuenta de que fue una batalla de tirar y recibir muy desgastadora. En fin, solo queda pedir que lo que pase hoy nos una cómo país y volvamos a ser el Chile seguro, sin delincuencia, bonito y volvamos a sentirnos orgullosos de ser CHILENOS», expresó el ex tenista profesional cerrando con un «viva Chile mierda».

La defensa de Marcelo Ríos

De la misma forma, Marcelo Ríos realizó otra publicación, defendiéndose de todos los ataques que ha recibido en redes sociales.

«Hace mucho tiempo que me atacan, por la única razón que para la gente resentida yo no puedo opinar por qué lo hago desde mi palacio y vivo muy bien, lo que algunos llaman privilegios», señaló el exnúmero uno del mundo.

Igualmente, el Chino Ríos dijo que él se ha «sacado la chu…» y aparte, entregó su visión de los que son los «privilegios» y la gente que lo representa.

«Privilegios son ser menor de edad y cometer delitos y quedar libre, estafar a gente con plata y no cumplir tu condena y andar libre por la vida, ganar 12 palitos de por vida si no me equivoco, y no tener puta idea de gobernar un país y podría seguir, la gente exitosa no es casualidad y la floja tampoco», expresó Marcelo Ríos en su perfil de Instagram.