Así se vivió el regreso de Diana Bolocco a Mucho Gusto

Días atrás te contamos que causó sorpresa el anuncio del regreso de Diana Bolocco a Mucho Gusto, esto solo unas semanas después de que se confirmara su salida del matinal tras terminar con las grabaciones de El Retador.

Resulta que su vuelta al espacio de Mega solo será de forma temporal, ya que a raíz de la muerte de la Reina Isabel II, José Antonio Neme viajó hasta Inglaterra para cubrir lo que serán sus funerales. Motivo por el que la animadora lo reemplazará en el estudio, acompañando a Karla Constant.

«Es por un tiempo acotado, para reemplazar a José Antonio (Neme). Yo sigo siendo parte del canal, estoy dedicada a proyectos de entretención, pero eso no implica que no pueda ir a mi casa, que la siento así» comenzó señalando Diana Bolocco en conversación con Las Últimas Noticias.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Cada vez que me necesiten, voy a estar ahí. Cuando una es parte de un canal, tiene que estar disponible. En Canal 13 hice muchas veces lo de reemplazar en el matinal y otros programas. Es parte de la vida y la TV. Me pone contenta que me hayan considerado».

El regreso de Diana Bolocco a Mega

Es en este contexto que a las 08:00 horas de este lunes, al comienzo de Mucho Gusto, se pudo ver que en un principio Karla Constant estaba sola en el estudio, aunque la cosa no duró por un largo rato.

No obstante, tras unos minutos, apareció tras ella, Diana Bolocco quien iba con un tazón con té y un diario.

Fue ahí que Karla Constant comentó «Nada hacía presagiar…, vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas».

Tras esto, Diana Bolocco alzó la voz y contó en tono de broma «No te explico cómo me costó levantarme».

Sin embargo, a pesar de esto, Diana Bolocco aseguró que está «feliz de estar acá» y que antes de que comenzara el matinal «me estaba poniendo al día con las noticias económicas». Pero, Karla Constant le dijo que no se preocupe ya que en estos días previos a las fiestas patrias «tienes que zapatear».