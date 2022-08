Pamela Díaz y el descargo contra su exmarido: «no ve a mi hija hace más de 2 años»

La noche de este viernes se emite un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Pamela Díaz será una de las invitadas al programa de conversación, donde entre varios temas saldrá la pensión alimenticia de sus retoños y cómo es la relación con sus exmaridos.

Para comenzar, la Fiera afirmó que «Cuando estuve en este canal yo estaba viviendo un momento económico muy estable, muy bueno, pero dije… qué hago ahora. Yo me separé cuando la Trini tenía 7 años y Mateo 3 meses y encontré súper injusto que después de 14 años, yo nunca pedí plata, error mío».

«Pero al salir del canal dije… cómo los protejo, cómo los mantengo, cómo pago colegio… yo quería mi mismo nivel de vida, y empecé a cuestionarme las cosas» continuó Pamela Díaz en el espacio conducido por Julio César Rodríguez.

Siguiendo por esta línea, a la comunicadora le consultaron si acaso hubo en algún momento una intención por parte de los padres de sus hijos de ayudarla monetariamente. «Nunca ellos (Manuel Neira y Fernando Téllez) tuvieron una intención de ayudarme hasta el día de hoy» aseguró.

Además de agregar que «Hoy hay un tema de un juicio, yo los demandé y cuando pasa este tema empecé a investigar y dije, este es el derecho de mis hijos. Recién hace un año me paga Manuel, antes nunca nada, y lo que me pasa no cubre ni la mitad del colegio. Con eso te digo todo».

«Yo cubro mis hijos en todo, desde una operación al agua, luz, vestuario todo y lo mismo me pasa con mi hija ahora, él no paga nada, no está de ninguna manera ni afectivamente, nada. Me pasa lo mismo que al 85% de las mujeres en Chile, hay muchas mujeres que están en la misma» siguió Pamela Díaz.

Pamela Díaz y la demanda contra sus ex

Tras esto, la Fiera se refirió a las dificultades que le ha traído. «Yo quiero irme de vacaciones con mi hija, con la Pascu, y yo no puedo sacar a mi hija del país, yo mantengo a mi hija, él no ve a mi hija hace más de 2 años y tanto y yo más encima tengo que pedir permiso, puta qué rabia…así es que de ahora estoy en procesos de demanda».

Junto con esto, Pamela Díaz indicó que «No es un tema que me de pena o rabia, no. Para mí es mejor que no lo vea, tengo una red de apoyo importante, veo que no es una niña afectada, la estoy criando como yo quiero, mientras tenga a uno de los papás presentes, cualquier cabro puede salir adelante».

«Yo soy muy cara palo, de repente digo que podría bajar el nivel de decir tan brutas las cosas. A mis hijos, veo a Mateo y Trini, les conté toda la verdad, mi separación, cómo fue conmigo pero que no tiene nada que ver con ellos, etc. Siempre he sido muy sincera, le dije a la Trini que su papá me cagó, a veces quizás no está tan bueno pero nadie me enseñó a ser mamá» cerró.