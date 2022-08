Nelly Mentalista le predice casorio a ministra Camila Vallejo

Esta mañana Camila Vallejo llegó hasta los estudios de La Mañana de la Corazón, donde conversó con Chavito y la Sita Evelyn sobre diferentes temas de la actualidad nacional e incluso algunas preguntitas sobre su vida personal.

Cuando pasaron a temas más relajados, un auditor le consultó sobre cuándo la U finalmente tendrá un estadio. Frente a esto, la jefa de cartera señaló que «Solo puedo decir que estamos postulando para ser sede mundial el 2030, nuestra ministra del deporte fue a Montevideo, aquí además están los otros países interesados, entonces nosotros estamos con cierto grado de esperanza, siempre con responsabilidad, pero esperamos tener buenas noticias».

Igual la ministra Camila Vallejo se trató de hacer la lesa con sus la respuesta y recomendó que invitaran a la ministra del deporte o al ministro Jackson para ahondar en esos temas, ya que son los más interesados.

Tras esto pasaron al pelambre y le preguntaron cuál de los ministros era el más aplicado, a lo que respondió: «Hay varios como digo yo, ñoños aplicados» pero sin duda el que más destaca es el ministro de Hacienda.

Obviamente que tampoco podía faltar el más desordenado, a lo que Camila Vallejo lanzó: «Mira, quien es siempre bueno pa’ la talla es el ministro Montes y un poco también la ministra de la mujer». Mientras que aseguró que ninguno es más o menos despistado con las cosas.

Junto con esto, le preguntaron sobre cómo cambió su vida como ministra, señalando que «otra cosa es con orquesta, estar funcionando en sintonía, estar afinando para que salga todo bien, no es solo la guitarra, es el violín, todo».

Camila Vallejo y el amor

Aunque sobre lo que cambia en el día a día, afirmó que «yo tengo un muy buen compañero, entiende perfectamente mis horarios, mis jornadas, que llegó tarde. Entiende perfectamente mis tiempos de conversación y todo para darle sentido a la existencia humana también».

«Pero cambia todo, yo tengo una hija de ocho años y ya no es una bebé, ella se da cuenta y yo conversó con ella para que se cuenta, y pasó ciertos horarios con ella y me los cobra ‘mamá no estuviste o me dijiste’, pero igual entiende la importancia del cargo y del rol y yo le digo ‘hija al final esto se trata no solo tú, sino de todos los niños'».

De ahí llegó nuestra Nelly Mentalista que le sacó el horóscopo y al tiro comenzó a molestarla sobre su relación con Abel Zicavo y se lanzó con todo, preguntando si acaso se venía casorio o no con el chiquillo.

De inmediato, Camila Vallejo intentó dejar pasar el tema por debajo, señalando que «ya vivo en pareja», pero cuando la Sita Evelyn le insistió en el tema del casorio, aseguró que «esos temas no se hablan en la prensa».