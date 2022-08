Ministra Camila Vallejo en la Corazón: «No se trata de la cantidad, sino del nivel de violencia»

Durante la jornada de este jueves, llegó hasta los estudios de la Número Uno de Chile, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, con quien conversamos sobre distintos temas de la actualidad en nuestro país, además de consultas de nuestros auditores.

Para comenzar la conversación con la jefa de cartera, Chavito partió a preguntarle sobre la seguridad en nuestro país y el temor que siente la gente en la calle.

Frente a esto, la ministra Camila Vallejo señaló que: «Lo primero es reafirmar que esta es una preocupación de todos y todas y yo creo que hay que superar un poco el debate que la agenda de seguridad es más propia de un sector político u otro o no. Tenemos una realidad que aqueja más a mujeres hoy día, que no pueden salir tranquilas a la calle. Y nosotros entendemos que la seguridad humana es necesaria para desarrollarse en otros planos de la vida».

«No se trata de lo que vamos a hacer, sino de lo que estamos haciendo, no voy a entrar en conversación sobre los temas a mediano o largo plazo que son más estructurales que ustedes más o menos ya conocen, las reformas a las policías, etc. Ahora, ahora lo que estamos haciendo, estamos destinando y usando todos los recursos humanos y presupuestarios que tenemos a disposición para combatir la delincuencia, el crimen organizado y los delitos que han sido cada vez más violentos. Esto no se trata de la cantidad, sino del nivel de violencia y eso es lo que más preocupa».

Los planes del Gobierno para la seguridad

Siguiendo por esta línea, Camila Vallejo agregó: «Tenemos ahora un plan en el norte, la ministra (Siches) estará en la región de Tarapacá y el subsecretario Monsalve en Arica, ahí tenemos un despliegue importante de recursos destinados con una política en las fronteras junto a aduana, a los funcionarios para el control de las fronteras, no solamente de personas, sino que de lo que se ingresa a propósito del control de armas».

Es en este contexto que Chavito le consultó sobre el comentado estado de excepción en el norte. «Nosotros estamos siempre haciendo las evaluaciones correspondientes sobre cuáles son los mejores instrumentos para enfrentar los temas de seguridad, pero por el momento el reforzamiento con las policías en las fronteras».

Por otro lado, la ministra Camila Vallejo señaló que «tenemos el plan antiencerronas que está siendo reforzado, tenemos hartas fiscalizaciones, hemos encontrado varios automóviles. Logramos enfrentar el alza que teníamos. Teníamos a principios de año 1.048 casos en mayo y hoy día van 864 a fines de julio por esto, todavía es alto, pero está disminuyendo a propósito de las fiscalizaciones».