La Rancherita revela nuevos detalles de su quiebre con Arturo Vidal: «no era para mí»

Sin duda, una de las parejas más recordadas del futbolista chileno Arturo Vidal es Carolina Molina, mejor conocida como «La Rancherita«. Y a pesar de que han pasado años desde la ruptura del «King» con la chiquilla, el tema sigue dando de que hablar en las esferas más faranduleras de Chile.

Es por lo mismo, que recientemente un comentario realizado por Molina llamó la atención de los usuarios de TikTok. Todo, porque reveló un desubicado de Arturo Vidal que habría provocado su quiebre con el as del mediocampo. La reacción de «La Rancherita» llegó después de que un usuario comentara en uno de sus videos previos «Vidal te paseó, me contó todo«.

Es por el pesado comentario que recibió que Carolina Molina no se quiso quedar callada, lo que hizo que revelará detalles sobre su quiebre con el King. «Antiguo, fome, pero igual te voy a responder, ya que lo comentaste. Sí, a lo mejor si me paseó, si te refieres a que me paseó, porque yo lo quise, de corazón, no sé si enamorada, pero lo quise harto«, comenzó relatando en su TikTok.

Según reportó La Cuarta, «La Rancherita» agregó: «lo quise cuando no era nadie, cuando era un descubrimiento futbolístico, cuando no tenía nada de lo que tiene ahora, cuando no tenía ni la fortuna ni los millones ni la fama que tiene ahora, lo quise cuando era un jugador más, un cabro chico, simpático, amoroso, detallista«.

«Pero te voy a aclarar que me paseó solo hasta cuando yo quise, porque terminé con él. Aunque se dijeron muchas cosas y se inventaron muchas cosas en el camino, yo decidí terminar con él. La verdad es que cometió el error, para mí un gran error, de decirme que quería llevarme a vivir con él y que yo tenía que dejar estas payasadas de la música. Fue un detonante y dije ‘no es la persona indicada para mí'», aclaró Carolina Molina.

«Después sucedieron otras cosas que fueron en realidad el motivo principal por el que terminé con él. Algo más grave, que ya no viene al caso ni comentar, ya pasó hace mucho tiempo«, cerró La Rancherita.